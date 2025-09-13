Miss Universo 2021 superó problema de peso y ahora brilla en Bollywood

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2021 la Miss Universo Harnaaz Sandhu vivió momentos de mucha crítica por el aumento de peso que tuvo en la mitad de su reinado. Sin embargo, hoy totalmente renovada y radiante, protagoniza en su natal India la película “Baaghi 4”.

En el film que fue estrenado el 5 de septiembre, la joven interpreta dos papeles llamados Alisha y Avantika. Una oportunidad muy grande en su carrera como actriz y modelo, que demuestra su dedicación por lograr sus sueños tras haber entregado la corona de la mujer más bella del mundo.

Una reina renovada

A través de Instagram la belleza ha posteado todo lo referente a la película como detrás de escena, conferencias, el estreno y las portadas de revista que ha protagonizado como parte del popular film de acción.

En la película la belleza universal también demuestra el talento que tiene para bailar. Con hermosos trajes que reflejan a la perfección la cultura de su país, se movió por hermosos escenarios, todo muy bien cuidado por los directos de la producción.

Polémica por el peso

A la belleza le pasó algo muy parecido a la venezolana Alicia Machado en 1996, cuando aumentó de peso y fue expuesta a entrenar por el dueño del certamen Donald Trump.

Sandhu comentó en el 2024 el motivo detrás de la drástica subida de peso tras coronarse, asegurando que es alérgica al gluten, que la afectó en su reinado y cambió por completo su estilo de vida.

“La gente me intimidada diciendo que estaba gorda. Nadie sabe que mi enfermedad celíaca. No puedo comer harina de trigo y muchas otras cosas”, confesó hace tiempo en una entrevista.