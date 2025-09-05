Destituyen a candidata al Miss Universo 2025: estas son las razones

Suscríbete a nuestros canales

Cuando faltan solo 2 meses para el Miss Universo 2025 en Tailandia, la Organización Miss Universe República Democrática del Congo, anunció que, la reina Déborah Djema fue destituida inmediatamente de su título como Miss Universe RD Congo 2025.

En el comunicado publicado el pasado 2 de septiembre, enfatizaron que, la modelo ya no puede usar, reclamar ni asociarse de ninguna forma con dicho título.

Razón por la que fue destituida la candidata

El detonante de esta explosiva decisión fue su negativa a firmar un contrato que consideraba inapropiado. La organización fue tajante: esos términos son mandatorios, inalterables y fundamentales para mantener su participación internacional.

Intentar negociarlos habría supuesto riesgo de descalificación de la competencia global, siendo esta una conducta que consideraron completamente inaceptable.

La exreina recibió una orden muy clara: en 48 horas, debía eliminar cualquier rastro visual de su reinado, es decir: fotos, videos, logos, coronas, bandas o cualquier referencia al certamen en sus redes sociales, bajo amenaza de acciones legales por uno no autorizado.

Déborah Djema no se quedó callada

Lejos de aceptar en silencio su destitución, la joven de 26 años reaccionó con fuerza. En sus plataformas digitales, catalogó la decisión como “injusta e infundada”, insistiendo en que su elección fue fruto del voto popular y de un procedimiento oficial.

Para ella, solo una decisión judicial o popular podría revocar ese mandato legítimo. Además, acusó al contrato de contener condiciones equiparables a una “sobreesclavización” del 70 u 80%, calificándolo de abusivo.

Al mismo tiempo, Djema anunció que, con ayuda de su abogado, hará público el documento en las próximas 48 horas para que la opinión pública lo valore.

¿Quién se quedará con la corona?

De acuerdo a la normativa clásica de los concursos de belleza, la corona le pertenece a la primera o segunda finalista, pero, no todo es tan simple. Dorcas Nene (1era finalista) y Blandine Nyota (2da finalista), ya están comprometidas con otros concursos internacionales.

Ante este dilema, el comité optó por una solución sorpresiva y, nombró como nueva Miss Universe RD Congo a Dorcas Dienda Kasinde, una concursante con experiencia y trayectoria (fue ganadora en un certamen nacional e internacional en 2019).