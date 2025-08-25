Dura competencia para Miss Venezuela en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tailandia ha escogida a su representante para la competencia de Miss Universo 2025, que se realizará en ese mismo país el 21 de noviembre. Una candidata mega reconocida en los concursos de belleza de todo el mundo, al competir cuatro veces en el nacional de su país.

Se trata de la hermosa Veena Singh, quien tiene un cuerpo, estatura, belleza, piel y rostro de alto impacto. Además, cuenta con una enorme fanaticada en toda Asia, que seguramente la respaldará como la gran anfitriona de la edición número 74.

La rival a vencer

Ya la modelo, con ascendencia india, es la gran favorita de portales y missólogos, que la ven como una reina experimentada que sabe manejar la competencia de certámenes.

En las tres ediciones previas a ganar, logró en dos ser 1ra finalista y en otra 2da finalista. Veena también tiene un gran equipo detrás que la respaldará para el certamen universal, entre ellos el hacedor de reinas Nawat Itsaragrisil.

Una dura competencia no solo para Miss Venezuela, sino para las otras candidatas de todo el mundo, que buscan ganar y llegar a las semifinalistas del concurso hoy dirigido por Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip.

Venezuela en la pelea

Desde la coronación de Stephany Abasali como Miss Venezuela, ha tenido el apoyo de páginas de misses nacionales e internacionales, que la dan entre las primeras cinco.

La estudiante de Economía y que habla a la perfección inglés, se prepara fuertemente para ganar la octava corona.

Filipinas, Argentina, Costa de Marfil, Cuba, Francia y Miss Universe Latina, son otros de las delegadas que se perfilan como favoritas para la concentración universal en Tailandia.