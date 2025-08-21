Stephany Abasali menciona a sus dos Miss Universo venezolanas favoritas

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali reveló en una entrevista las dos Miss Universo que más admira y sigue. La estudiante de economía, aseveró que tiene a dos hermosas reinas criollas que la han inspirado en su camino por la corona que son Bárbara Palacios e Irene Sáez.

Para la Miss Anzoátegui y Miss Venezuela, la segunda y tercera Miss Universo de Venezuela, representan inspiración en los diversos ámbitos que se han desarrollado desde la política, conferencias, empresarias, madres y por supuesto reinas mundiales de la belleza.

Palabras de orgullo

“Son dos, primero Bárbara Palacios, y segundo con Irene. Siento que ellas veían más allá de la corona, veían algo que le podían dejar al país. Alcaldesa, trabajo, educación, todo siempre muy presente en la mesa, y eso me hace identificarme con ellas”, dijo.

En este sentido, afirmó en la conversación con missólogos, que busca dejar un legado en los jóvenes del país, de cambiar sus mentes y canalizar momentos difíciles en sus vidas a través de la educación.

“La corona la llevo puesta, pero quiero que los jóvenes digan: ´Abasali dejó un cambio positivo en el país´ No es solo la belleza, son cosas positivas para dejar al país, y Bárbara e Irene lo hicieron”, comentó.

Respuesta de Bárbara

En la publicación realizada por la página de misses, Dialogo de Reinas, Palacios que ganó el Miss Universo 1986 en Panamá, respondió a las palabras de Abasali, quien busca para el país la octava corona.

“Hermosa Reina. GRACIAS por tus preciosas palabras, gracias por tu cariño y admiración. Te deseo el mayor de los éxitos, estás muy preparada para asumir el maravilloso reto de representar a nuestra Amada Venezuela en el Miss Universo”, escribió la belleza.