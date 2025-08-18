Gobierno de Cuba rechaza participación de la hija de Lili Estefan en Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Las opiniones y polémicas por la próxima participación de Lina Luaces en Miss Universo 2025 en Tailandia, siguen dando de que hablar. Y es que, ahora el gobierno cubano ha rechazado la participación de la joven, indicando que no nació en la isla y de no hablar español fluido.

Lina, que nació en Estados Unidos, ha aseverado en diversas entrevistas que se siente totalmente cubana, país de origen de sus padres y familia, por lo era su sueño representar a la isla en el certamen más importante del mundo.

Polémica

Sin embargo, para el gobierno eso no es suficiente ya que, en uno de los periódicos más importante del país, rechazaron el certamen que lleva dos ediciones realizándose en Miami, Estados Unidos. Definen el concurso como que solo se aprovecha del nombre para crear un espectáculo sin razón.

“Lina no nació en la mayor de las Antillas. Representó a la provincia de Santiago de Cuba es Miss Universe Cuba y nunca ha pisado esta región oriental; ni siquiera habla fluido el español", dicen según información recogida en el Heraldo.

El artículo que lleva por nombre “¿Quién define qué es 'ser cuba' en Miss Universo?”, ha dado mucho de que hablar en Miami, en especial en la conocida Lili Estefan, quien en el programa “El Gordo y la Flaca”, salió en defensa de su hija.

Palabras de la “Flaca”.

Estefan aseveró que el gobierno se ha metido con el sueño de su hija y de muchas jovencitas cubanas que viven en Miami, y quieren representar a la isla. Además, informó que parte de los requisitos de Miss Universo, es las mujeres pueden representar el país en donde nacieron sus progenitores.

“Cuba en el exilio para que estas niñas que nunca han tenido la oportunidad de representar a su país, ya sea de sus padres –porque al final Lina está representando el país de sus padres, que así son los requisitos de Miss Universo–, también las critican, pero fuerte. Esto fue en el periódico más importante de Cuba”, dijo sin pelos en la lengua.

Lo cierto es que Lina gritará Cuba en la edición número 74 del certamen que se realizará el 21 de noviembre en Tailandia.