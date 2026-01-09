Mira la reacción de Nick Jonas al tema de J Balvin en el que nombra a su esposa

Suscríbete a nuestros canales

Luego del revuelo que generó la canción “Señorita” de J Balvin donde nombra a Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, el cantante estadounidense reaccionó en su perfil de Instagram a la frase en la que se refieren a la famosa actriz.

La colaboración del colombiano con Diljit Dosanjh mezcla ritmos bailables con una letra traviesa y es el pop-latino que se ha convertido en uno de los hits del momento.

"Señorita": La fusión de J Balvin que todos están bailando

“Señorita” no es una canción cualquiera; es una colaboración explosiva que une a la superestrella punjabi, Diljit Dosanjh, con el ícono del reggaetón colombiano. El tema fue anunciado el mismo día del cumpleaños del artista nacido en India y desde entonces ha sido aclamado por los fans.

Musicalmente, la canción mezcla ritmos punjabi tradicionales con vibras latinas contagiosas, creando un sonido global que se siente fresco, bailable y perfecto para pistas de todo tipo. La producción contiene guitarra, percusiones y una gran fusión de estilos.

Pero, lo que realmente ha llevado a “Señorita” al centro del huracán mediático es una línea de la letra que menciona a la esposa de Nick Jonas: “Yo quiero una como Priyanka Chopra”. Esta referencia no solo sorprendió a los seguidores sino también al mismísimo ex Jonas Brothers.

Nick Jonas escucha el tema "Señorita"

En un video publicado en su Instagram, se le ve al intérprete de “Burnin’ Up” escuchando el tema junto a su esposa en una piscina.

Ambos se mueven un poco al ritmo de la canción y, la escena terminó con un tierno beso de Priyankia en la mejilla de Nick, mientras él celebraba la letra dedicada a su mujer y madre de su única hija de nombre Malti Marie.

La publicación fue acompañada de un mensaje divertido en el que Nick felicito a Diljit y Balvin por “cocinar con esa línea sobre Priyanka”.