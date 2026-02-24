Kevin Durant y el sueño de "LA 2028": El máximo anotador histórico va por su quinta medalla

Suscríbete a nuestros canales

A sus 37 años, Kevin Durant no muestra señales de querer bajar el ritmo. La superestrella de los Houston Rockets ha dejado claro que su historia con el equipo nacional de Estados Unidos aún tiene un capítulo dorado por escribir: representar a su país por quinta vez cuando Los Ángeles sea la sede de los Juegos Olímpicos en 2028.

En una reciente entrevista con Vincent Goodwill, Durant fue contundente sobre sus intenciones. “Claro que sí, quiero jugar. Me encantaría, pero tengo que mantenerme en mi mejor nivel”, afirmó el veterano, quien se niega a vivir de glorias pasadas.

Ganarse un puesto por mérito, no por nombre

A pesar de ser una leyenda viviente del programa olímpico, Durant no espera un trato preferencial por parte del director ejecutivo del Team USA, Grant Hill. Su objetivo es ganarse el llamado en la duela, demostrando que su vigencia física y técnica está intacta.

“No tengo expectativas. Quiero rendir en la cancha y hacer que quienes tomen las decisiones quieran incluirme en el equipo... no solo por mi experiencia”, explicó Durant. “Quiero demostrar que puedo ayudar al equipo a ganar. Hoy, siento que voy a poner mi nombre en esa conversación”.

Una longevidad que desafía la lógica

Para cuando lleguen los juegos de 2028, Durant será probablemente el jugador más veterano del plantel estadounidense. Sin embargo, su rendimiento actual en su temporada número 18 en la NBA respalda sus ambiciones. Actualmente lidera la ofensiva de Houston con un promedio de 26.1 puntos por partido tras 52 compromisos.

Lo más impresionante es su eficiencia. Durant está en camino a registrar su tercera temporada en el exclusivo club 50-40-90, con porcentajes de tiro de 50.6% en tiros de campo, 40.4% en triples y 88.1% en tiros libres. En términos de resistencia, se sitúa como el segundo jugador de 30 años o más con mayor cantidad de minutos disputados este año (1,909), superando a figuras como DeMar DeRozan (1,867 min), Derrick White (1,855 min) y su excompañero James Harden (1,752 min), solo por detrás de Julius Randle (1,942 min).

Defendiendo el estilo estadounidense

Durant también aprovechó para responder a las críticas constantes que señalan que el sistema de formación de EEUU (AAU) está por detrás del desarrollo europeo. Fiel a su estilo directo, "KD" defendió el dominio de los jugadores afroamericanos en el deporte.

“Simplemente, no me gusta cómo se habla del estilo de juego entre EEUU y Europa”, sentenció. “Puedo leer entre líneas. Están hartos de que controlemos el deporte. Dicen: 'Francia va a por ti'. ¿En serio? Les dimos una paliza, muchachos”.

A un paso de la inmortalidad olímpica

Con 518 puntos acumulados en cuatro torneos, Durant ya es el máximo anotador de la historia de USA Basketball en competiciones olímpicas. Fue la pieza clave en la final de Tokio 2020 contra Francia, donde anotó 29 puntos para asegurar el oro.

Si logra mantenerse sano y formar parte del equipo en 2028, Durant no solo buscaría su quinta medalla dorada, sino que también está en posición de superar a Carmelo Anthony como el jugador con más partidos disputados con la selección. Solo necesita cuatro apariciones más para quebrar la marca histórica de 31 partidos que dejó su excompañero.