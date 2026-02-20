El francotirador eterno: Kevin Durant alcanza a Kareem y acecha a Kobe

Suscríbete a nuestros canales

Hay noches en las que la red no solo suena a canasta, sino a historia. En el triunfo de los Houston Rockets por 105-101 sobre los Charlotte Hornets, Kevin Durant no solo fue verdugo; fue el hombre que reclamó un nuevo asiento en la mesa de las leyendas más grandes de la NBA.

Con una exhibición de 35 puntos (encestando 14 de 20 tiros de campo), Durant registró su partido número 429 con al menos 30 puntos anotados. La cifra no es solo un número: con ella, iguala al mítico Kareem Abdul-Jabbar en el sexto puesto histórico de la liga en esta categoría.

Tras los pasos de "La Mamba"

A sus 37 años, "Easy Money Sniper" parece ignorar el paso del tiempo. Tras alcanzar recientemente la barrera de los 31,000 puntos en su carrera, su regularidad lo ha puesto en curso de colisión con los registros de Kobe Bryant. Actualmente, Durant se encuentra a solo dos partidos de los 431 encuentros de 30+ puntos que acumuló el eterno "Black Mamba".

Líderes históricos en juegos de 30+ puntos (Temporada Regular):

Michael Jordan: 562 LeBron James: 562 (y contando) Wilt Chamberlain: 515 Karl Malone: 435 Kobe Bryant: 431 Kevin Durant / Kareem Abdul-Jabbar: 429

El motor de Houston

La actuación de Durant fue quirúrgica. En un partido donde los Hornets llegaron a liderar por 11 puntos, Durant tomó el control en el último cuarto, anotando 10 unidades cruciales, incluyendo los dos tiros libres finales que sentenciaron el juego. Su impacto en Houston desde su llegada a finales de 2025 ha transformado a los Rockets en un contendiente serio, promediando esta temporada 26.0 puntos con un espectacular 40.4% en triple.

A diferencia de otros grandes anotadores que necesitaron de un volumen masivo de disparos, Durant sigue destacando por su eficiencia. Su capacidad para elevarse sobre los defensores y castigar desde la media distancia sigue siendo el arma más imparable del baloncesto moderno. Al ritmo actual, es probable que antes de que termine marzo de 2026, Durant ya haya superado no solo a Kobe, sino que empiece a mirar de cerca la marca de Karl Malone.