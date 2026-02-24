Mano dura en la NBA: Fuertes multas para Scotty Pippen Jr. y Myron Gardner tras su altercado

Suscríbete a nuestros canales

La NBA dejó claro este lunes que no tolerará el juego físico excedido ni las represalias descontroladas. La liga anunció una multa de 35.000 dólares cada uno para el base de los Memphis Grizzlies, Scotty Pippen Jr., y el alero de los Miami Heat, Myron Gardner, tras protagonizar un violento incidente el pasado fin de semana.

La chispa que encendió el conflicto

El altercado ocurrió durante el cierre del encuentro del sábado por la noche, en el que el Heat se impuso con autoridad 136-120 sobre los Grizzlies. Con apenas 1:55 restantes en el último cuarto y el partido prácticamente sentenciado, Gardner golpeó a Pippen por la espalda, enviándolo al suelo de forma estrepitosa.

La reacción del base de Memphis fue inmediata y visceral. Pippen Jr. recorrió la cancha para encarar a Gardner y le propinó un fuerte empujón con ambas manos, lo que desató una melé entre jugadores de ambos equipos.

Tensión en las gradas y consecuencias

Lo que comenzó como un roce típico de la frustración deportiva escaló peligrosamente cuando la disputa se trasladó hacia la zona de los aficionados con 1:19 en el reloj. Aunque el personal de seguridad y los cuerpos técnicos intervinieron rápidamente para separar a los involucrados, el contacto con el área de las gradas es una de las "líneas rojas" que la NBA vigila con más rigor desde incidentes históricos del pasado.

Como resultado inmediato, ambos jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del compromiso.

El peso de la sanción

La multa de 35.000 dólares refleja la intención de la liga de frenar este tipo de conductas antes de que terminen en lesiones graves o altercados mayores con el público. Para Pippen Jr., quien ha estado buscando consolidar su rol en la rotación de Memphis con actuaciones sólidas, este incidente representa una distracción innecesaria en una temporada clave para su carrera.

Por su parte, los equipos no han emitido comunicados adicionales, pero se espera que ambos jugadores retomen la actividad esta semana tras haber saldado su deuda económica con la oficina del comisionado.