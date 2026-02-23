El efecto Curry: La guerra de las marcas llega a su punto crítico con ANTA como favorita

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre más lucrativa y seguida en la historia del calzado deportivo está a punto de llegar a su fin. Según reportes de Sole Retriever y fuentes de la industria, Stephen Curry ha reducido su búsqueda a solo tres marcas finalistas, y el gigante asiático ANTA ha tomado una ventaja que parece definitiva.

Una imagen que vale millones

La especulación alcanzó niveles febriles este fin de semana durante el All-Star de Los Ángeles. Curry fue captado en una sesión de entrenamiento junto a Kyrie Irving (actual Director Creativo de ANTA) y Sabrina Ionescu. Sin embargo, no fue el entrenamiento lo que rompió el internet, sino lo que Stephen llevaba en los pies: un par de ANTA Enclosion Type 2.

Lo verdaderamente histórico no fue el modelo en sí, sino un detalle en el talón: el logotipo oficial de la "Curry Brand" aparecía por primera vez en un calzado que no era de Under Armour. Este gesto técnico sugiere que las negociaciones con ANTA permitirían a Curry algo que Under Armour supuestamente comenzó a restringir: la independencia total y la propiedad absoluta de su marca personal.

¿Por qué ANTA lleva la delantera?

Tras su separación de Under Armour en noviembre de 2025, Curry ha estado "probando" zapatillas como si fueran piezas de un rompecabezas, luciendo desde modelos de Nike y Adidas hasta siluetas de Reebok. No obstante, ANTA ofrece un ecosistema que parece diseñado a la medida del "Chef":

Independencia estilo "Jordan": El acuerdo permitiría que la Curry Brand opere con una autonomía similar a la de Jordan dentro de Nike, pero con una mayor integración en el mercado asiático, donde Stephen es un ídolo de masas. El factor Kyrie Irving: La relación entre Curry e Irving ha pasado de la rivalidad en las finales a una colaboración estratégica. Kyrie, como ejecutivo de ANTA, ha sido clave en el reclutamiento, demostrando que la marca está dispuesta a ceder el control creativo a los jugadores. Músculo financiero: Recientemente, ANTA adquirió una participación masiva en Puma (por más de 1.8 mil millones de dólares), consolidándose como un depredador global capaz de ofrecer contratos que rivalizan con los de cualquier gigante estadounidense.

El fin de una era

Mientras tanto, la relación entre Curry y su antigua casa, Under Armour, parece haberse enfriado por completo. Tras 12 años de unión, los reportes indican tensiones por el manejo de las redes sociales de la marca y la falta de inversión en la visión a largo plazo del jugador. El Curry 13, lanzado este mismo febrero de 2026, será oficialmente el último modelo de la colaboración UA x Curry Brand.

Lo que sigue

Aunque los nombres de las otras dos marcas finalistas se mantienen bajo llave (con rumores apuntando a Nike o una oferta masiva de Adidas), el hecho de que Curry ya esté usando prototipos de ANTA con su propio logo sugiere que el anuncio oficial podría ser inminente.

Para el baloncesto, no es solo un cambio de zapatillas; es el nacimiento de un nuevo imperio que busca desplazar el eje del poder del mercado deportivo hacia el este.