Año Nuevo chino exhibe robots humanoides que asutan al mundo

El mundo aún no cree lo que se vio en China, un futuro que aterroriza y que fue advertido en una película hace cuatro décadas, hablamos de la llegada de robots con la posibilidad de hcaer movimientos iguales o hasta mejores que los humanos.

La gala televisiva del Año Nuevo lunar de China el pasado 17 de febrero, que fue transmitida por la cadena estatal CCTV, combinó para esta edición artes marciales y diferentes coreografias con robots humanoides como protagonistas.

Cómo fue el debut de los robots

La gala contó con la participación de líderes del sector como Unitree, Magiclab, Galbot y Noetix. El público fue testigo de una evolución sin precedentes: desde los robots "Bumi" de Noetix que preparaban comida, hasta los humanoides de Unitree que ejecutaron de forma perfecta complejas coreografías de artes marciales con espadas y saltos mortales que a una persona le toma varias décadas dominar.

Estas actuaciones no solo buscan el entretenimiento, sino validar la precisión y agilidad de la ingeniería china bajo el lema "Fuimos fabricados en China", canción que acompañó la presentación de los modelos de Magiclab.

Aunque para muchos en este momento perece increíble e innovador, la alera de peligro es latente, por ejemplo, qué pasaría si alguien hackea a un grupo de estos robots para generar caos.

Ambiciones industriales

Según el Gobierno en Pekín, el objetivo estratégico es la transición de estos robots al sector laboral, aunque esta situación no descatar lo militar. Con el apoyo de fondos de inversión que superan los 26.000 millones de dólares en ciudades clave como Shenzhen, China ya produce el 90% de los robots humanoides que se distribuyen a nivel mundial.

Según estimaciones de consultoras como Morgan Stanley y Omdia, se espera que las ventas de estas unidades se dupliquen este año y puedan alcanzar las 28 mil unidades robóticas destinadas a fábricas, oficinas y hoteles.

El plan gubernamental es dominar la fusión de IA y hardware en los próximos cinco años, superando ampliamente la capacidad de sus competidores internacionales.