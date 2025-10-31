Avance en las relaciones comerciales: Estados Unidos y China logran un acuerdo clave

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo comercial marco que servirá como base para la reunión cumbre entre sus líderes, Donald Trump y Xi Jinping, programada para finales de esta semana. Este avance genera expectativas de estabilidad económica tras meses de tensiones comerciales que amenazaron con implementar un arancel del 157% a las importaciones chinas.

Expertos anticipan que se discutirá y posiblemente formalizará un acuerdo comercial durante la reunión entre Trump y Xi. El anuncio del acuerdo se produjo durante la primera etapa de la gira diplomática de Trump por Asia, comenzando en Kuala Lumpur, Malasia. La noticia ha tenido un impacto positivo en los mercados asiáticos y en los futuros de acciones estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que se ha alcanzado un "marco sustancial" para la reunión del próximo jueves y que la amenaza de aranceles del 100% a las importaciones chinas está "prácticamente descartada".

La Cumbre APEC y el discurso de Trump

La cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) será el escenario donde Trump pronunciará un discurso esperado. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la confirmación oficial de la reunión por parte del gobierno chino. A pesar de esto, las señales recientes apuntan a un tono más optimista en las negociaciones.

Las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China se intensificaron en septiembre, cuando el gobierno de Joe Biden amplió su lista de exportaciones restringidas para limitar el acceso de empresas chinas a tecnología estadounidense. En respuesta, China endureció sus controles sobre minerales de tierras raras, donde posee un desarrollo casi monopólico.

Trump había amenazado con aranceles del 100% a las importaciones chinas, pero Bessent indicó que Estados Unidos podría recibir "algún tipo de aplazamiento" en los controles de exportación de tierras raras, lo que podría facilitar una "reunión muy productiva".

Compras sustanciales y cooperación en drogas

Se espera que China realice una compra "sustancial" de soja estadounidense, especialmente en estados como Illinois e Iowa, donde anteriormente no había órdenes de compra. Además, se ha logrado un acuerdo inicial para aumentar la cooperación en la lucha contra el flujo de fentanilo producido en China hacia Estados Unidos.

Bessent también mencionó un "acuerdo final sobre TikTok", que contempla su venta a compradores estadounidenses y cumplimiento con las leyes locales. "Todos los detalles están resueltos, y eso quedará para que los dos líderes consumen esa transacción", afirmó el funcionario.

La agencia estatal china Xinhua confirmó que se alcanzó un "consenso preliminar" para abordar las preocupaciones de ambas partes. Li Chenggang, principal negociador comercial de China, destacó que se discutieron temas como cargos portuarios especiales, extensión de la tregua comercial, aranceles al fentanilo y cooperación en la lucha contra las drogas ilegales.