Estados Unidos: Trump vuelve a aplazar el veto a TikTok tras nuevo acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender por tres meses la posible prohibición de TikTok en territorio estadounidense, y es que, la medida busca dar más tiempo a la empresa ByteDance para vender su filial en el país, tras las negociaciones celebradas en Madrid entre delegaciones de Washington y Pekín.

La nueva fecha límite quedó fijada para el 16 de diciembre. Esta no es la primera vez que se retrasa la entrada en vigor del bloqueo, recordemos que Trump ya había postergado el veto en enero, abril y junio, en un intento de alcanzar un acuerdo que permita que TikTok siga operando sin comprometer la seguridad nacional.

La empresa, sin embargo, sigue enfrentando presiones para ceder el control de su filial estadounidense. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el pacto permitirá que la operación de TikTok en Estados Unidos pase a propiedad mayoritaria estadounidense, algo que sería crucial para evitar su prohibición. Actualmente, la aplicación cuenta con cerca de 150 millones de usuarios activos en el país, una cifra que representa un mercado clave para la plataforma.

El Congreso estadounidense aprobó en 2023 una ley que exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok. Los legisladores argumentan que esta medida es necesaria para evitar que el gobierno chino acceda a datos de los usuarios, desde Pekín, sin embargo, se niega cualquier tipo de espionaje y se insiste en que la aplicación es segura.

Se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, sostengan una llamada telefónica en los próximos días para discutir el alcance del acuerdo y el futuro de la plataforma en el país norteamericano. Este diálogo será clave para determinar si finalmente se concreta la venta de TikTok o si el veto entrará en vigor a finales de año.