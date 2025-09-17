El INTT activa operativos especiales en el país ¿Cuáles son las ubicaciones?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos especiales en el país hasta el 19 de septiembre. De este modo, los usuarios podrán obtener sus trámites vehiculares de forma expedita mediante la atención directa. La información fue divulgada a través de una nota de prensa en el sitio web del organismo público.

Calendario de operativos especiales a nivel nacional

El miércoles 17 de septiembre, los interesados podrán acudir a las siguientes ubicaciones:

Club Zumaque, ubicado en la avenida principal 3era transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda.

Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui.

Terminal de Pasajeros de Casanay, estado sucre.

Sede del PSUV, en la plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes.

Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua.

Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo.

Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy.

Ahora bien, el jueves 18 de septiembre tendrán la oportunidad de presentarse en:

El primero en el Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, en el estado Táchira.

En el Liceo La Corteza del municipio Ospino, estado Portuguesa.

También, en la Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua, y en el Concejo Municipal de Puerto Cabello.

Para finalizar la semana, el viernes 19 de septiembre, se desarrollará un operativo en Tinaquillo, estado Cojedes, sede del PSUV en la localidad Vegas de Tamanaco. Gracias a estas iniciativas, los conductores pueden gestionar sus trámites de forma legal, en el marco de la campaña contra la gestoría.