Servicios

INTT aclara cómo serán los pagos de multas en Venezuela y las modalidades disponibles

El INTT aclara cómo serán los pagos de multas en Venezuela y las modalidades disponibles.

Por Jessica Molero Gómez
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 02:30 pm
INTT modalidades de pago
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que los conductores ahora cuentan con dos modalidades para pagar sus multas: una virtual y otra presencial. Esta medida busca facilitar los trámites y permitir que los usuarios elijan el método que más se ajuste a sus necesidades y disponibilidad de tiempo.

NOTAS RELACIONADAS

Pago presencial paso a paso

El proceso presencial sigue siendo una vía confiable para muchos ciudadanos. Para acceder a esta opción es necesario:

  • Verificar previamente en el sistema si existen infracciones pendientes.

  • Reunir documentos básicos como cédula, licencia vigente, registro del vehículo y comprobante de la multa.

  • Acudir a una oficina del INTT o dependencia municipal.

  • Cancelar el monto en taquilla o bancos autorizados y conservar el recibo para trámites futuros.

El portal oficial del INTT permite a los usuarios realizar el proceso desde casa, y es que, el trámite comienza con el registro en línea y la creación de un perfil personal. Posteriormente, el sistema genera una Planilla Única de Trámite, necesaria para ejecutar el pago de la multa.

Entre los métodos de pago disponibles destacan:

  • Banco de Venezuela (BDV en Línea).

  • INTT Recarga.

  • Botón de pago especial para clientes del Banco Occidental de Descuento (BOD).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Canelo Álvarez
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios