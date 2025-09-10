INTT aclara cómo serán los pagos de multas en Venezuela y las modalidades disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que los conductores ahora cuentan con dos modalidades para pagar sus multas: una virtual y otra presencial. Esta medida busca facilitar los trámites y permitir que los usuarios elijan el método que más se ajuste a sus necesidades y disponibilidad de tiempo.

Pago presencial paso a paso

El proceso presencial sigue siendo una vía confiable para muchos ciudadanos. Para acceder a esta opción es necesario:

Verificar previamente en el sistema si existen infracciones pendientes.

Reunir documentos básicos como cédula, licencia vigente, registro del vehículo y comprobante de la multa.

Acudir a una oficina del INTT o dependencia municipal.

Cancelar el monto en taquilla o bancos autorizados y conservar el recibo para trámites futuros.

El portal oficial del INTT permite a los usuarios realizar el proceso desde casa, y es que, el trámite comienza con el registro en línea y la creación de un perfil personal. Posteriormente, el sistema genera una Planilla Única de Trámite, necesaria para ejecutar el pago de la multa.

Entre los métodos de pago disponibles destacan: