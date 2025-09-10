Servicios

Gobierno estadounidense exige a las personas que devuelvan estos ejemplares de pasaportes

Las personas deben cumplir con la normativa vigente y así evitar demoras innecesarias al renovar su documento 

Por Meridiano

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 12:09 pm
Gobierno estadounidense exige a las personas que devuelvan estos ejemplares de pasaportes
Foto: Referencial / Cortesía
El Gobierno estadounidense exige a las personas con pasaportes a devolver ejemplares que presenten un excelente estado de preservación. Esta normativa aplica para casos específicos y los solicitantes deben saberlo al momento de renovar su documento. De este modo, las autoridades garantizan que no presenten inconvenientes o demoras innecesarias durante su trámite. 

¿Cuáles son los pasaportes que deben devolverse?

Al gestionar su pasaporte, las personas deben devolver el anterior, al cumplir con estos requisitos que te mencionamos:

  • Desgaste normal.

  • No haber sido reportado como robado o perdido.

  • Emitido en los últimos 15 años.

  • Entregado cuando el titular tenía 16 años o más.

  • Poseer el nombre actual o tener soportes que garanticen el cambio.

¿Cómo renovar el pasaporte por correo?

Las autoridades exhortan a las personas a tramitar su nuevo pasaporte por correo, siempre y cuando tengan los requisitos mencionados anteriormente. Para ello, debe reunir la documentación correspondiente y enviarla al centro autorizado. Luego, debe realizar los siguientes pasos para finalizar el procedimiento exitosamente:

  1. Completar el formulario DS-82 habilitado en el sitio web del Departamento de Estado.

  2. Agregar el pasaporte anterior.

  3. Adjuntar una foto actual, en fondo blanco.

  4. Incluir el pago de las tarifas para la gestión del documento, ya sea cheque o giro postal.

  5. Enviar los recaudos en un sobre a la dirección descrita en el formulario.

Finalmente, algunas personas no podrán optar por esta alternativa. Se hace un llamado a corroborar las condiciones según su caso directamente en el sitio web oficial del DOS.

