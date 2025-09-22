Play by Play

Play by Play

Game Over
WSH 5
ATL 11
MIL 3
SD 1
B: 3
S: 3
O: 3
STL 1
SF 1
B: 2
S: 2
O: 2

MIL
95-61 (.609)
3
Baja 3rd 3 outs
1

SD
85-71 (.545)
Al regreso
Sal Frelick
Sal Frelick
Andrew Vaughn
Andrew Vaughn
Isaac Collins
Isaac Collins
Así defienden
B. Johnson J. Merrill R. O'Hearn L. Arraez J. Cronenworth M. Machado J. Iglesias E. Díaz N. Pivetta
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 3 0 - - - - - - 3 3 0
1 0 0 - - - - - - 1 3 0
Entradas MIL SD
Caleb Durbin pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Bryce Johnson. Sal Frelick anota Andrew Vaughn a 3ra. Isaac Collins a 2da. 1 1
Christian Yelich pega sencillo con línea fuerte a jardinero central Jackson Merrill. Andrew Vaughn anota Isaac Collins anota . Caleb Durbin out en 3ra con el tiro, jardinero central Jackson Merrill a campo corto Jose Iglesias a tercera base Manny Machado. 3 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Yelich DH 2-1 0 0 2 .267
J. Chourio CF 2-0 0 0 0 .274
B. Turang 2B 2-0 0 0 0 .285
W. Contreras C 1-0 0 0 0 .264
S. Frelick RF 1-0 1 0 0 .294
A. Vaughn 1B 1-1 1 0 0 .256
I. Collins LF 0-0 1 0 0 .262
C. Durbin 3B 1-1 0 0 1 .265
J. Ortiz SS 1-0 0 0 0 .231




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Freddy Peralta 3.0 1 3 4 54-34 2.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Arraez 1B 2-0 0 0 0 .286
M. Machado 3B 2-1 1 0 0 .275
J. Merrill CF 2-1 0 0 0 .264
G. Sheets DH 2-0 0 0 0 .257
R. O'Hearn RF 0-0 0 0 0 .274
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .249
B. Johnson LF 1-0 0 0 0 .365
J. Iglesias SS 1-1 0 0 0 .226
E. Díaz C 1-0 0 0 0 .202




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 3.0 3 3 2 52-33 2.92

Milwaukee
San Diego
3 H 3
0 HR 0
3 TB 3
1 DEB 3

Milwaukee
San Diego
4 K 2
34 ST 33
3 H 3
1 BB 2
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 95 61 .609 - L1
Cubs 88 68 .564 7.0 L4
Reds 80 76 .513 15.0 W5
Cardinals 76 80 .487 19.0 W1
Pirates 67 89 .429 28.0 W2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 88 68 .564 - L1
Padres 85 71 .545 3.0 W2
D-backs 79 77 .506 9.0 W2
Giants 77 79 .494 11.0 W1
Rockies 43 113 .276 45.0 W1
Probabilidad de ganar
72.7 %
3 parte baja
(B:3 S:2 O:2)

Milwaukee 3 - 1 San Diego
Tiempo del Bateador.
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Roberto Ortiz
1era base: Ben May
2da base: Chad Fairchild
3era base: Bill Miller
Game Over
WSH 5
ATL 11
Baja 3rd ver en vivo
MIL 3
SD 1
B: 3
S: 3
O: 3
Baja 3rd ver en vivo
STL 1
SF 1
B: 2
S: 2
O: 2
Milwaukee Brewers
95-61 (.609)
3
Baja 3rd
3 outs
1
San Diego Padres
85-71 (.545)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Yelich DH 2-1 0 0 2 .267
J. Chourio CF 2-0 0 0 0 .274
B. Turang 2B 2-0 0 0 0 .285
W. Contreras C 1-0 0 0 0 .264
S. Frelick RF 1-0 1 0 0 .294
A. Vaughn 1B 1-1 1 0 0 .256
I. Collins LF 0-0 1 0 0 .262
C. Durbin 3B 1-1 0 0 1 .265
J. Ortiz SS 1-0 0 0 0 .231




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Freddy Peralta 3.0 1 3 4 54-34 2.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Arraez 1B 2-0 0 0 0 .286
M. Machado 3B 2-1 1 0 0 .275
J. Merrill CF 2-1 0 0 0 .264
G. Sheets DH 2-0 0 0 0 .257
R. O'Hearn RF 0-0 0 0 0 .274
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .249
B. Johnson LF 1-0 0 0 0 .365
J. Iglesias SS 1-1 0 0 0 .226
E. Díaz C 1-0 0 0 0 .202




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 3.0 3 3 2 52-33 2.92
Probabilidad de ganar
72.7 %
3 parte baja (B:3 S:2 O:2)

Milwaukee 3 - 1 San Diego
Tiempo del Bateador.

Milwaukee
San Diego
3 H 3
0 HR 0
3 TB 3
1 DEB 3

Milwaukee
San Diego
4 K 2
34 ST 33
3 H 3
1 BB 2
Al regreso
Sal Frelick
Sal Frelick
Andrew Vaughn
Andrew Vaughn
Isaac Collins
Isaac Collins
Así defienden
B. Johnson J. Merrill R. O'Hearn L. Arraez J. Cronenworth M. Machado J. Iglesias E. Díaz N. Pivetta
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Brewers 0 3 0 - - - - - - 3 3 0
Padres 1 0 0 - - - - - - 1 3 0
Entradas MIL SD
alta Caleb Durbin pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Bryce Johnson. Sal Frelick anota Andrew Vaughn a 3ra. Isaac Collins a 2da. 1 1
alta Christian Yelich pega sencillo con línea fuerte a jardinero central Jackson Merrill. Andrew Vaughn anota Isaac Collins anota . Caleb Durbin out en 3ra con el tiro, jardinero central Jackson Merrill a campo corto Jose Iglesias a tercera base Manny Machado. 3 1
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 95 61 .609 - L1
Cubs 88 68 .564 7.0 L4
Reds 80 76 .513 15.0 W5
Cardinals 76 80 .487 19.0 W1
Pirates 67 89 .429 28.0 W2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 88 68 .564 - L1
Padres 85 71 .545 3.0 W2
D-backs 79 77 .506 9.0 W2
Giants 77 79 .494 11.0 W1
Rockies 43 113 .276 45.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Roberto Ortiz
1era base: Ben May
2da base: Chad Fairchild
3era base: Bill Miller

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 22 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)