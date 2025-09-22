|1
|Entradas
|MIL
|SD
|2º
|Caleb Durbin pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Bryce Johnson. Sal Frelick anota Andrew Vaughn a 3ra. Isaac Collins a 2da.
|1
|1
|2º
|Christian Yelich pega sencillo con línea fuerte a jardinero central Jackson Merrill. Andrew Vaughn anota Isaac Collins anota . Caleb Durbin out en 3ra con el tiro, jardinero central Jackson Merrill a campo corto Jose Iglesias a tercera base Manny Machado.
|3
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Yelich DH
|2-1
|0
|0
|2
|.267
|J. Chourio CF
|2-0
|0
|0
|0
|.274
|B. Turang 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.285
|W. Contreras C
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|S. Frelick RF
|1-0
|1
|0
|0
|.294
|A. Vaughn 1B
|1-1
|1
|0
|0
|.256
|I. Collins LF
|0-0
|1
|0
|0
|.262
|C. Durbin 3B
|1-1
|0
|0
|1
|.265
|J. Ortiz SS
|1-0
|0
|0
|0
|.231
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Freddy Peralta
|3.0
|1
|3
|4
|54-34
|2.66
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|L. Arraez 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.286
|M. Machado 3B
|2-1
|1
|0
|0
|.275
|J. Merrill CF
|2-1
|0
|0
|0
|.264
|G. Sheets DH
|2-0
|0
|0
|0
|.257
|R. O'Hearn RF
|0-0
|0
|0
|0
|.274
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|B. Johnson LF
|1-0
|0
|0
|0
|.365
|J. Iglesias SS
|1-1
|0
|0
|0
|.226
|E. Díaz C
|1-0
|0
|0
|0
|.202
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|3.0
|3
|3
|2
|52-33
|2.92
Milwaukee
San Diego
|3
|H
|3
|0
|HR
|0
|3
|TB
|3
|1
|DEB
|3
Milwaukee
San Diego
|4
|K
|2
|34
|ST
|33
|3
|H
|3
|1
|BB
|2
|Entradas
|MIL
|SD
|alta
|2º
|Caleb Durbin pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Bryce Johnson. Sal Frelick anota Andrew Vaughn a 3ra. Isaac Collins a 2da.
|1
|1
|alta
|2º
|Christian Yelich pega sencillo con línea fuerte a jardinero central Jackson Merrill. Andrew Vaughn anota Isaac Collins anota . Caleb Durbin out en 3ra con el tiro, jardinero central Jackson Merrill a campo corto Jose Iglesias a tercera base Manny Machado.
|3
|1
