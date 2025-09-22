Viuda de Vicente Fernández de beso en beso con un misterioso hombre

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana el nombre de la viuda de Vicente Fernández ha sido tendencia, luego de ser pillada besando a un hombre. ¡Sin pena ni vergüenza!.

Un video que ha recorrido todas las redes sociales se ve como doña María del Refugio Abarca está acaramelada con un hombre mayor, el cual sería su “nuevo amor”, según comentarios en línea. Este acontecimiento sucedió en el concierto de su hijo Alejandro Fernández.

La mamá de ‘El Potrillo’ se encontraba junto a dos personas más disfrutando del evento en un área favorecedora, esto no fue impedimento para tomar por sorpresa a los presentes al darle un beso cargado de cariño a su compañero en aquella noche.

¿Quién es el misterioso hombre?

Luego del revuelo por el beso de María del Refugio Abarca, mucho se rumoraba sobre una posible relación amorosa, sin embargo, el periodista de espectáculo Pablo Chagra compartió la identidad de este caballero, revelando un lazo sanguíneo.

Se trataría de su hermano Jaime, con quien tiene un vínculo cercano. Además, aclaró que no hubo beso en la boca, todo se trató del ángulo en el que fue grabado el material.

"También estaba acompañada de otra persona que parece ser familiar suyo también, ignoro si es su hermana, igual que el señor, a quien le da un beso, pero evidentemente desde el ángulo en él está tomado pareciera que es en la boca, pero no", comentó.