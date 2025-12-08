Paramount hace oferta millonaria a Warner Bros y complica los acuerdos con Netflix

Suscríbete a nuestros canales

La batalla por el futuro de Warner Bros. Discovery (WBD) dio un giro drástico este lunes 08 de diciembre, luego de que Paramount Skydance presentara una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil valorada en aproximadamente $108.000 millones.

Esta movida estratégica está dirige directamente a los accionistas de WBD, buscando sabotear un acuerdo previo ya aprobado por la junta directiva con Netflix.

La propuesta de Paramount ofrece un pago íntegro en efectivo de $30,00 por acción, una cifra superior a lo acordado con Netflix.

La contraoferta y la piedra en el zapato de Netflix

Este sorpresivo anuncio llega tan solo tres días después de que Netflix hiciera público un acuerdo para adquirir una porción importante de Warner Bros. por $83.000 millones.

Paramount no tardó en criticar el acuerdo, afirmando en un comunicado que su oferta es "económicamente superior" al aportar $18.000 millones adicionales en efectivo respecto a la propuesta de la gigante del streaming.

La empresa atacó la decisión del consejo de administración de WBD de recomendar el acuerdo con Netflix, tildándola de basarse en una “valoración prospectiva ilusoria” de su estructura de Redes Globales.

"La compañía decidió dirigirse directamente a los accionistas, sin pasar por el consejo de administración de WBD, al considerar que este 'persigue una propuesta inferior'”, afirmó.

La lucha por los derechos de Warner Bros. Discovery

La oferta hostil busca adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, a diferencia de la propuesta parcial de Netflix. Esto incluye activos cruciales y altamente valorados como el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max, y una serie de canales entre ellos CNN.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, defendió la adquisición señalando que esta “creará un Hollywood más fuerte” y que la integración de ambas compañías beneficiaría a “la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”.