Conmoción por muerte de actor de Netflix tras caer de las alturas

Se confirmó la muerte del actor Tony Germano a los 55 años, conocido por ser parte de grandes producciones de Netflix en el doble portugues.

La vida del actor terminó al caer de las alturas cuando se encontraba en el techo de la casa de sus padres haciendo algunos trabajos de reparación. Su hermana, compartió con la revista Quem cómo ocurrió la tragedia.

“Cayó desde la planta de concreto del techo mientras trabajaba en la remodelación”, confesó. De acuerdo a fuentes brasileñas, el actor había regresado al hogar familiar hace muy poco tiempo y por ello estaba reorganizado el espacio.

A Tony Germano se le dio cristiana sepultura el jueves en el Cementerio Bosque de Paz, en Vargem Grande Paulista, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, donde colegas, amigos y familiares le dieron el último adiós.

Tony Germano, un éxito en el doblaje para Netflix

Con una prolifera carrera en la televisión y programas de streaming, Tony Germano es recordado por ser actor de doblaje para Netflix, en series animadas como ‘Ve, perro. ¡Ve!’, pero también para Disney, en ‘Nicky, Ricky, Dicky & Dawn’.

Su carrera abarca tres décadas dedicadas al arte, pero su pasión y dedicación se la dio prestando su voz a producciones internacionales.