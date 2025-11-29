Jaramillo y Delgado celebran en Gulfstream: Mythical conquista el primer stakes de la tarde

Suscríbete a nuestros canales

La dupla profesional conformada por el jinete Emisael Jaramillo y el entrenador Jorge Delgado volvió a destacar en el óvalo de Gulfstream Park. Ambos integraron la nómina ganadora de la quinta carrera, que celebró el primer stake de la tarde con una jugosa premiación a repartir de $300.000.

La protagonista de la hazaña fue la dosañera Mythical, quien ratificó su calidad y demostró que su anterior victoria no fue coincidencia, confirmando así su ruta hacia los lotes superiores.

Una Dominación de Principio a Fin: Venezolanos Estados Unidos Gulfstream Park

Fiel a su estilo, Jaramillo guio a la castaña desde la apertura de las puertas. Mythical saltó de inmediato a la punta, estableciendo el ritmo de la carrera.

Los parciales agenciados por la potra reflejaron su dominio absoluto: 22.81 para los 400 metros y 46.56 para los 800 metros. Sin ceder la delantera, mantuvo su ritmo constante, pasando los 1.200 metros en 1:11.56. Su paso por la milla marcó 1:38.60, y culminó el recorrido en un tiempo final de 1:45.39.

De esta manera, Mythical consigue su quinta victoria en seis presentaciones. La hija de St Patrick’s Day en Lailoni por Brethren regresó a la pista tras 43 días sin competir, demostrando que el descanso no mermó su capacidad.

El respaldo del público apostador fue inminente, lo cual se reflejó en los dividendos bajos de taquilla: $2.20 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

Números: Jinete Entrenador 2025 Estados Unidos Carreras

El triunfo tuvo un impacto significativo en las estadísticas de sus artífices:

Emisael Jaramillo , quien cerró el meeting pasado en el tercer lugar, acumula ahora un total de tres victorias en la nueva temporada, lo que eleva su total anual a 147 triunfos . Además, este stakes representa el noveno que gana en este 2025 .

Por su parte, el entrenador Jorge Delgado suma esta victoria, la número 56 de su actual campaña, lo que consolida además su sexto stakes del año.

La yunta Jaramillo-Delgado reafirma su posición como una de las más efectivas y ganadoras en el circuito de Gulfstream Park.