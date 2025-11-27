MLB: Yankees de Nueva York tiene esta prioridad para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas ha crecido la presión sobre la agencia libre alrededor de los Yankees de Nueva York de cara a 2026 y no es para menos. En este sentido, el periodista de MLB Network, Jon Heyman, la gerencia tiene claros cuáles son sus prioridades a este punto de la temporada muerta.

En la información publicada, da a conocer que los “Bombarderos” tienen como principal prioridad la firma del jardinero, Cody Bellinger, con la intención de ver su retorno en la alineación tras su estadía en la pasada campaña 2025 en la que asumió la responsabilidad de ser de los toleteros más importantes del equipo junto a Aaron Judge.

El pelotero de 30 años es ahora una de las estrellas más codiciadas. Su combinación de poder al bate y habilidad defensiva lo convierte en un jugador valioso para cualquier equipo que busque un impacto inmediato y alcanzar la Serie Mundial.

¿Yankees traer de regreso a Bellinger?

Asegurar la presencia de Bellinger es considerado como una gran solución en los jardines y que ya tiene la experiencia de jugar en Yankee Stadium. Sin embargo, ya cuentan con un plan alternativo en la figura de Kyle Tucker, agente libre que, para muchos expertos, es el más cotizado en el mercado actual.

Tucker, quien ha mostrado un rendimiento consistente a lo largo de las últimas temporadas, se perfila como una opción viable para reforzar la ofensiva de los Yankees. Aunque su acuerdo se perfila para ser mucho más costoso que el de Bellinger, sería un refuerzo de lujo y un golpe de autoridad por parte del conjunto neoyorquino.

Finalmente, estos próximos días serán de alta presión para los altos directivos de los Yankees de Nueva York de cara a su responsabilidad de presentar el mejor roster posible que los coloque entre los favoritos a quedarse con el ansiado título de campeones en MLB.