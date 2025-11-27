Javier Castellano estampa su clase: Triunfa con una yegua de Brian Lynch en el vibrante opening day del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 27 de noviembre, el óvalo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach (Florida, Estados Unidos), abrió el Championship Meet con una programación de ocho competencias en su opening day.

La quinta carrera del opening day, un Allowance Optional Claiming de $58.000, reunió a un lote de nueve yeguas de tres años y mayores. Compitieron sobre la distancia de cinco furlones (1.000 metros) en la pista de grama.

Javier Castellano: Victoria Moon Spun Opening Day Championship Meet

El excelso jinete venezolano Javier José Castellano triunfó en esta competencia al montar a la castaña Moon Spun (número 7). Brian Lynch presentó a la ganadora para los colores del Town and Country Racing LLC.

La cuatorañera Monn Spun logró la victoria de punta a punta con parciales de 21’’50 para 400, 43’’83 los 800, para dejar el crono en 55’’68 los cinco furlones del recorrido.

Con esta victoria, la hija de Hard Spun en Moonlit Bay por Malibu Moon logró su tercer lauro en siete presentaciones y arrojó un sorpresivo dividendo $10,40 a ganador, $6,80 el place y $4,20 el show.

Para el caso del cuatro veces ganador del Eclipse Award y Salón de la fama del hipismo estadounidense suma su primer triunfo en la estadística del Champioship Meet, además de sumar 85 fotografías en lo que va del año y la 5.912 de por vida en la Unión Americana.