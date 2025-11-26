¡Mychel Sánchez lo hizo de nuevo! En final dramático se llevó el segundo Stakes de la tarde

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 26 de noviembre, el hipódromo de Parx Racing confeccionó una cartelera de 10 carreras que incluyó cinco pruebas tipo stakes. Dentro de este grupo de stakes se incluyó el Turkey Trot Stakes en distancia de 1.664 metros en pista de arena. En la cual el jinete venezolano Mychel Sánchez se llevó los honores con el ejemplar Call Me Flay para el entrenador Jemie Ness.

La octava carrera de la jornada, de un total de diez competencias programadas para este miércoles, fue reservada para el Turkey Trot Stakes de $750.000 en 1.664 metros para machos de tres años y más. Call Me Fast, con la monta del jinete venezolano Mychel Sánchez, se llevó los honores en final de foto, en combinación con el entrenador Jemie Ness.

Call Me Fast, Con Sánchez en el control salió cuarto dentro de un pelotón compacto de siete ejemplares adultos. Mientras que lo más veloces marcaron el ritmo de carrera en 22 y 46.2. Call Me Fast, comenzaba su avance final al promediar el giro de la última curva.

En la recta final, Sánchez, sobre el lomo del hijo de Dialed In, se lanzó contra Ninetyprcentmaddie, que tomó la punta. Al promedia los 100 finales Sánchez echó el resto y pudo darle alcanzar en los últimos metros para quedarse con los honores en crono de 101”3 con una ventaja no menor de cabeza sobre Ninetyprcentmaddie, que vendió cara su derrota.

Call Me Fast, hijo de la yegua Caged Mistress por Ministers Wild Cat, sumó su segunda victoria en la temporada y sexta en campaña global de 29 presentaciones. Este macho de seis años es propiedad de Madison Avenue Racing Stable, Inc., Kernan, Jr., Morris E. y Jagger, Inc., que consigue su primer Stakes luego de varias figuraciones en prueba de Grado.