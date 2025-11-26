La heroína japonesa Gentildonna falleció a los 16 años

Suscríbete a nuestros canales

Japan Racing Association (JRA) anunció este miércoles el fallecimiento de la yegua Gentildonna, de 16 años. El tres veces campeón japonés clásico de 2012 falleció el pasado lunes en Northern Farm, en Anpuku-cho, Hokkaido. Responsável por logros históricos, incluidos dos Japan Cup consecutivos, deja atrás a tres hijos ganadores de G1.

Gentildonna una heroína de pistas internacionales

Gentildonna, dos veces nombrada Caballo Japonés del Año, entrenada por Sei Ishizaka, destacó desde sus comienzos de carrera al ganar a los dos años y convertirse en la cuarta ganadora de la Triple Tiara a los tres, además de ser campeona potranca y Caballo del Año.

En 2012 ganó su primera Copa de Japón G1, fue segunda en el Clásico Sheema de Dubái G1 en 2013 y, aunque ganó solo una vez a los cuatro años, fue nombrada Campeona Japonesa de Yeguas Mayores ese mismo año.

Manteniéndose en entrenamiento hasta los cinco años, logró su segundo triunfo en el Dubai Sheema Classic y cerró su carrera con una victoria en el Arima Kinen de Nakayama, obteniendo otro título de Caballo Japonés del Año y el de Campeona Japonesa de Yeguas Mayores, además de ser campeona en Emiratos Árabes Unidos.

Gentildonna es hija de Donna Blini, ganadora del G1 Cheveley Park Stakes, y hermana o media hermana de caballos destacados como Donau Blue, Donna Attraente y Suleyman. Como madre, su cría más destacada es Geraldina, Campeona Japonesa de Yeguas Mayores en 2022, ganadora de la Copa Reina Isabel II G1 y segunda en el Arima Kinen. La última cría de Gentildonna es una potranca de un año, hija de Epiphaneia.

Gentildonna compitió en 19 carreras, con 10 victorias, 4 segundos y 2 terceros lugares. Ganhou más de 1,3 mil millones de yenes en premios (equivalente a alrededor de R$ 48 millones en la actualidad). De las diez victorias, siete fueron en G1, un récord entre las japonesas hasta el día de hoy. Enfrentou y derrotó a los mejores sementales de la generación, incluidos Orfevre, Gold Ship y Deep Brillante.