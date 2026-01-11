Alineaciones para la final de la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Supercopa de España ya tiene protagonistas confirmados. En un movimiento que ha paralizado los análisis previos, Kylian Mbappé no será titular. El delantero, que llegaba entre algodones tras acelerar su recuperación, esperará su momento en el banquillo, cediendo su lugar a la gran revelación de la cantera, Gonzalo.

Alineaciones Confirmadas

Real Madrid (4-3-3)

Xabi Alonso introduce cambios significativos, especialmente en una defensa mermada por problemas físicos. Antonio Rüdiger, quien terminó con molestias el derbi ante el Atlético, finalmente se queda en el banco, siendo sustituido por el joven Dean Huijsen.

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Fede Valverde (C), Raúl Asencio, Huijsen, Á. Carreras.

Mediocampistas: Tchouameni, Camavinga, Jude Bellingham.

Delanteros: Rodrygo, Vini Jr., Gonzalo.

FC Barcelona (4-3-3)

Por su parte, Hansi Flick apuesta por la continuidad del equipo que ha mostrado un estado de gracia ofensivo en los últimos meses.

Portero: Joan García.

Defensas: Kounde, Cubarsí, Eric, Balde.

Mediocampistas: Pedri, F. De Jong, Fermín.

Delanteros: Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Citas con la historia

El partido de hoy no solo pone en juego un trofeo, sino marcas individuales que podrían cambiar los libros de récords del club blanco:

El trono de Vinícius Jr.: El brasileño llega a esta final con una estadística asombrosa: ha ganado 11 de las 12 finales que ha disputado con el Real Madrid, sumando 8 goles y 6 asistencias en esos encuentros decisivos. Si hoy logra registrar 2 G/A (Goles + Asistencias), superará a leyendas como Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano para convertirse en el jugador con mayor producción ofensiva en finales en toda la historia del club. El factor Gonzalo: Con la suplencia de Mbappé, toda la presión recae sobre el joven atacante, quien ya fue clave en las semifinales junto a Rodrygo para eliminar al Atlético de Madrid.

El Real Madrid llega tras un derbi desgastante que ganaron 2-1, mientras que el Barça parte con ligero favoritismo según los especialistas debido a su mayor frescura física.