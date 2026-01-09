Hansi Flick es el rey de la finales: ¿Podrá el Real Madrid con la racha del alemán?

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona de Hansi Flick llega como favorito a la final de la Supercopa española que los enfrentará al Real Madrid que contará con la transmisión de Meridiano Televisión. La buena racha del conjunto culé y las dudas del conjunto merengue hacen pensar que Hansi Flick tiene todo para seguir dándole largas a su intachable marca ganadora en finales.

Desde la llegada del entrenador alemán al banquillo del Barcelona, el equipo de Cataluña solo ha perdido 1 de 5 clásicos, pero ese no es el dato más sorprendente cuando se trata de Flick en partidos grandes. El ex estratega del Bayern Múnich no conoce la derrota en finales a lo largo de su carrera como entrenador. Hansi ha dirigido un total de 7 finales y en todos se llevó el trofeo de campeón a casa.

Las 7 finales ganadas por Hansi Flick

Al frente del Bayern, Hansi Flick conquistó hasta cinco títulos tras llega a la final: Copa de Alemania, Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania y Mundial de Clubes. Por otra parte, desde su llegada al Barcelona su dos finales ganadas fueron, primero en la Supercopa de España y luego en la Copa del Rey, ambos triunfos fueron contra el Real Madrid.

La clara supremacía de Flick sobre el Real Madrid

El próximo domingo 11 de enero el Real Madrid tendrá la tercera oportunidad de romper la tremenda racha de Hansi Flick que comenzó por el año 2020 en plena pandemia. Hasta el momento el conjunto merengue solo ha podido derrotar al Barcelona con el alemán en el banquillo en el Santiago Bernabéu y por un estrecho marcador de 2-1, lo que habla de un tremendo balance positivo para los catalanes desde la llegada del teutón (5 enfrentamientos).