Jinete argentino que participó en La Rinconada se lleva la mejor carrera en Perú

Este fin de semana se llevó a cabo la 124° del Derby Nacional (G1) donde el caballo chileno Khamal, lució una superioridad total, prácticamente sin ser exigido por el jinete argentino Gustavo Calvente. El Derby Nacional reservado para pura sangre de 3 años que se disputa en el Hipódromo de Monterrico ubicado en Lima, Perú, que corre sobre la pista de arena y en una distancia de 2400 metros.

Considerada la joya del calendario hípico peruano, esta carrera marca la tercera etapa de la Cuádruple Corona, consolidándose como el evento más esperado y prestigioso del turf nacional, donde la tradición y la emoción alcanzan su punto máximo.

Argentino y chileno se combinaron para ganar en Perú

Khamal con la monta del argentino Gustavo Calvente, se ubicó segundo desde los primeros 400 metros mientras seguía el ritmo de Puppi’s Husband. Tras los parciales del puntero, lo superó con facilidad al ingresar a la recta final y, desde allí, se desprendió con enorme solvencia. En los metros finales se “paseó” rumbo al disco, ampliando su ventaja a ocho y cuarto de cuerpos sobre Efe Jota, mientras Calvente celebraba desde la silla una victoria tan cómoda como contundente.

El potrillo chileno Khamal propiedad del stud “Doña Licha” demostró ser el mejor de la generación al ganar el Derby Nacional con en el registro de 2’37″14 para los 2,400 metros en la pista de arena. De esta manera, el stud “Dona Licha” logra su cuarto Derby Nacional en su historia hípica.

El primero fue con Fly Lexis Fly (2.011), Kung Fu Mambo (2.012), Huracán Americo (2.016) y ahora con Khamal (2.025) de propiedad de Oscar Peña. Así mismo, Khamal se convierte en doble coronado de la generación al ganar los clásicos Ricardo Ortiz de Zevallos (Gr.2) y el Derby Nacional “Gr.1)., además segundo en la Polla de Potrillos (Gr2).