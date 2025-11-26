Regresan las carreras en grama luego de dos años en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Según se pudo conocer que el circuito de Parx Racing comenzará a instalar una nueva pista de césped en marzo con el objetivo de competir en ella a fines del verano de 2026. El circuito ubicado en el condado de Bensalem, Pensilvania, no se han realizado carreras sobre césped desde septiembre de 2024.

En agosto de la temporada 2024, el recorrido se cerró después de que una lesión catastrófica en un equino durante una carrera de apuestas diera lugar a una eutanasia, lo que desencadenó una revisión de seguridad por parte de la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA).

Sin embargo, la HISA autorizó la reapertura de la pista dentro de varias semanas, y Parx implementó nuevos protocolos y procedimientos de mantenimiento, que fueron inútiles. Porque, ocurrió otra lesión en una carrera de césped y la eutanasia en la cartelera preliminar del Pennsylvania Derby (G1) el 21 de septiembre de 2024 dieron como resultado un segundo cierre, y el hipódromo se cerró por el resto de la temporada de 2024.

Parx Racing: Tendrá una pista de grama para el verano 2026

Joe Wilson, director de operaciones de Parx Racing, dijo durante la reunión del martes de la Comisión de Carreras de Caballos de Pensilvania (PHRC) que "el objetivo es volver a ese territorio cuando regresemos de nuestras vacaciones a mediados del verano".

Parx aún no ha publicado su calendario 2026, pero una pausa estacional similar en 2025 abarcó del 25 de julio al 17 de agosto.

“Retiraremos el campo existente y construiremos uno nuevo. Este césped será de Tuckahoe [Turf Farms en Hammonton, Nueva Jersey], uno de los principales proveedores de césped para hipódromos y campos deportivos en general”.

Wilson comentó que instalar una pista Tapeta en Parx es una opción que se está considerando, pero el costo cercano a 10 millones de dólares es un obstáculo importante. La PHRC aprobó por unanimidad las fechas de carreras para 2026, manteniendo la misma cantidad que en 2025: 150 en Parx, 105 en Penn National y 76 en Presque Isle Downs.

Wilson destacó la dificultad de competir 150 días al año con premios similares. Por su parte, Scott Lishia explicó que en 2026 Penn National comenzará su temporada más tarde, a fines de febrero, con semanas de dos fechas inicialmente y luego principalmente tres fechas por semana hasta el Día del Trabajo, seguido de un descanso y un regreso en octubre hasta justo antes del Día de Acción de Gracias.