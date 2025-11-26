Kentucky Derby: Further Ado ganador por 20 cuerpos en su debut estará entre siete para el Kentucky Jockey Club Grado 2

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en el hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky, se disputarán doce carreras, destacando el Kentucky Jockey Club Grado 2 con un premio de $400,000. Siete potros de dos años competirán en 1,700 metros sobre pista de arena. Further Ado, ganador por 20 largos en su debut y propiedad de Spendthrift Farm, lidera la lista y el ganador recibirá 10 puntos para la clasificación al Derby de Kentucky en la 99ª edición de esta carrera.

La carrera Kentucky Jockey Club (G2) de 1.700 metros reservada para la décima de la cartelera sabatina, es la carrera destacada del programa Stars of Tomorrow II, que incluye 12 carreras, todas para caballos de 2 años. El programa, que comenzó en 2005, ha producido más de 50 ganadores de Grado 1, incluyendo a los ganadores del Kentucky Derby (G1) Sovereignty (2025), Mystik Dan (2024), Mandaloun (2021) y Super Saver (2010).

Kentucky Derby: Further Ado buscará mantener el invicto en este clasificatoria

El Kentucky Jockey Club otorgará puntos de clasificación a los cinco primeros clasificados según una escala de 10-5-3-2-1 para el Kentucky Derby (G1) de 5 millones de dólares del 2 de mayo.

Further Ado, entrenado por Brad Cox, que se anotó una brillante victoria por 20 cuerpos irá con la monta de Irad Ortiz Jr. En esta prueba también estarán presente, dos potros de Kenny McPeek: Universe y Very Connected. Universe, favorito en la carrera Street Sense, terminó en segundo lugar, mientras que Very Connected quedó tercero. Universe correrá con Brian Hernandez Jr., y Very Connected con Manny Esquivel.

McPeek ha ganado tres veces el Kentucky Jockey Club y sus victorias anteriores en la carrera fueron en Repent (2001), Signalman (2018) y Smile Happy (2021).

Otro competidor destacado del Kentucky Jockey Club es Soldier N Diplomat, del establo St. Elias y entrenado por Steve Asmussen, es un competidor destacado en el Kentucky Jockey Club. Después de un debut en julio y un cuarto puesto en la Hopeful (G1), ganó una carrera de primera categoría en octubre en Churchill Downs bajo la monta de Tyler Gaffalione.

Además, Asmussen inscribió a Spice Runner, ganador del Iroquois (G3), que buscará mejorar tras un quinto puesto en el Breeders' Futurity (G1), con Joel Rosario como jinete. Las victorias anteriores de Asmussen en la carrera fueron con Private Vow (2005), Tapiture (2013) y Silver Prospector (2019).