Este fin de semana se corre el “Stars of Tomorrow II” en la clausura de Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo culmina otra temporada del hipódromo de Churchill Downs, el Fall Meet en el histórico hipódromo de las torres gemelas, situado en Louisville, Kentucky. Este escenario es mundialmente conocido por ser la sede del Kentucky Derby (G1), la carrera más destacada y esperada en el calendario hípico, famosa por esos emocionantes dos minutos que capturan la atención de miles de aficionados.

Durante este periodo transitado que inició el 11 de septiembre, el hipódromo ofreció una serie de competencias que prometen mantener alta la emoción y la adrenalina entre los asistentes y seguidores del deporte. En particular, las carreras clasificatorias clave para el Kentucky Derby y el Kentucky Oaks de la temporada 2026, eventos que marcarán el rumbo para los próximos grandes encuentros de la hípica estadounidense.

Churchill Downs inicio el camino a Las Rosas con el Iroquois S. (G3) y el El Pocahontas (G3), este fin de semana cierre la temporada de otoño con la famosa jornada de las “estrellas del mañana” o/y “Stars of Tomorrow II” con una cartelera de 12 competencias en la jornada del sábado, todas exclusivas para juveniles de dos años .

Dentro de este grupo de carreras incluye el Kentucky Jockey Club S. y el Golden Rod S. ambas competencias Grado 2 y valoradas con una bolsa de $400.000 cada una. Competencias clasificatorias para el Kentucky Derby y el Kentucky Oaks ambas ofrecen una calificación de 10-5-3-2 y 1 a los primeros cinco lugares.

Churchill Downs, además de estas carreras de clasificación para los dos eventos más importantes a correrse en mayo, tendrá el Ed Brown S. de $225.000 y El Ferm Creek S. de $225.000, como parte de su cartelera selectiva.

La jornada denominada el “Stars of Tomorrow II” que forma para de la clausura de Churchill Downs. Iniciará a las 2:00 p.m. hora de Venezuela.