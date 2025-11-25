¡Hat-trick! Irad Ortiz Jr destacó en la tarde de Mahoning Valley con tres stakes

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Mahoning Valley Race Course, ubicado en Youngstown, Ohio, ofreció este lunes una jornada de diez competencias, de las cuales siete fueron stakes valoradas en conjunto en 900 mil dólares. Pruebas que tienen como la más rentable el Steel Valley Sprint S., por 300 mil dólares a 1.200 metros, que atrajo a nueve machos jóvenes de tres años. Irad Ortiz jr., fuel piloto invitado de mayor productividad con tres victorias.

Mahoning Valley: Irad Ortiz Jr. ganó tres stakes de siete disputados

La jornada de este lunes en la tarde de Mahoning Valley, ubicado en Ohio, tuvo la atención del jinete cinco veces ganador del Premio Eclipse como el mejor jinete en Estados Unidos, Irad Ortiz Jr., tras obtener tres de las siete carreras calificadas en el óvalo ubicado en el condado de Youngstown.

La primera victoria de la jornada del jinete boricua fue en la quinta de la cartelera, donde llevó las riendas del ejemplar Toastmaster en el First Lady S., dotada de $75.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama. Toastmaster fue presentada por el entrenador Timothy Hamm para la sociedad Blazing Meadows Farm LLC y America's Thoroughbred Investors. Esta prueba se corrió en crono de 72.2 y dejó en la taquilla $5.80 a ganador.

Acto seguido, en la novena competencia, Irad Ortiz Jr. guio a la victoria al ejemplar Too Much Kiki, vencedora de la Hollywood Gaming Mahoning Distaff S. en recorrido de 1.200 metros. Too Much Kiki fue presentada por W. Bret Calhoun para Mansfield Racing. La ganadora agenció 71 y en la taquilla dejó un pago de $4.40 a ganador.

Luego, en la novena de la tarde, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Stilettos, en la Cheryl S. White Memorial Stakes de $200.000. Esta carrera coestelar de la jornada se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 70.3. La ganadora fue presentada por W. Bret Calhoun para la sociedad Collinsworth Thoroughbred Racing LLC.