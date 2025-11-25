Cierre de Meeting: El Festival de carreras en grama llega este fin de semana al hipódromo de Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, tenía previsto una triple cartelera para este fin de semana desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 30 de los corrientes. Del Mar, en su meeting fall, conocida como Bing Crosby que llega a su final de temporada.

Meeting que sirve de antesala para Santa Anita Park, que inaugurará una nueva temporada de carreras de purasangre de primera clase el viernes 26 de diciembre con la inauguración de la tradicional Classic Meet, de 48 días hasta la clausura de la Hollywood Meet el 14 de junio.

Del Mar cierre de Meeting Bing Crosby

El viernes comienza la última triple cartelera del Meeting Bing Crosby, en el hipódromo de Del Mar, con una jornada de nueve carreras en la cual incluye el Hollywood Turf Cup (G2) por $200,000 en distancia de 2.400 metros con la participación de nueve ejemplares machos maduros. Prueba reservada para la séptima en turno y que iniciará a las 7:30 p.m. hora de Venezuela.

Para la jornada del sábado fueron programadas para este Festival de carreras en grama, el Hollywood Derby (G1) con una bolsa de $300.000 a repartir. El Seabiscuit Handicap (G2) de $200.000 y el Jimmy Durante Stakes (G3) con premios de $100.000.

El cierre de Meeting Fall del Bing Crosby, tendrá en su cartelera el Matriarch Stakes (G1) por una bolsa de $300.000; el Cecil B. Demille S. (G3) y el Stormy Liberal Stakes, ambas carreras valoradas por $100.000.