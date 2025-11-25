¡Honor a quien honor merece! El Jockey Room de Turfway Park llevará el nombre de “Perry Ouzts”

Suscríbete a nuestros canales

La próxima semana será la apertura de la temporada invernal en Turfway Park, circuito ubicado en Florence, Kentucky. A través de un comunicado del mismo circuito indicó que el jinete leyenda Perry Ouzts, será homenajeado en la ceremonia de inauguración el 6 de diciembre antes de la primera carrera, en ocasión que a partir de la fecha el Jockey Room de Turfway Park llevará su nombre.

Turfway Park le rinde homenaje al jockey de mayor edad activo

En honor al veterano jinete Perry Ouzts, Turfway Park cambiará oficialmente el nombre de su sala de jinete o Jockey Room a “Perry Wayne Ouzts Jockeys’ Quarters” durante una ceremonia de dedicación el 6 de diciembre. Ouzts, de 71 años, ha ganado 7.531 carreras en su carrera, ocupando el quinto lugar de todos los tiempos entre los jinetes de América del Norte y es el jinete líder de todos los tiempos en Turfway Park.

Ouzts, se ubica detrás de Russell Baze (12.842), Laffit Pincay Jr. (9.530), Bill Shoemaker (8.833) y Pat Day (8.803). También ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en victorias y ha participado en un récord de 53.689 carreras. Ouzts es el jinete con más victorias de todos los tiempos en Turfway Park y ha ganado miles de carreras en la zona norte de Kentucky/Ohio.

"Perry es un ser humano increíble y un atleta profesional excepcional," dijo el gerente general de Turfway Park, Chip Bach. "Es el hombre de hierro definitivo, y es justo que el lugar donde nuestros jinetes se preparan todos los días ahora lleve su nombre." Su destreza ecuestre, determinación y consistencia – y el respeto que ha ganado aquí durante décadas – hacen de este un momento de orgullo para todos nosotros.