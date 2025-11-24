Kentucky Derby: Dos eventos clasificatorios se llevarán a cabo este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Después de un receso de tres semanas, las clasificatorias para la 152ª edición del Kentucky Derby se reanudan. Este evento tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, que se encuentra en Louisville, Kentucky, y cubrirá una distancia de 2.000 metros. Esta semana, los "Dos minutos más emocionantes" de la hípica mundial incluirán dos clasificatorias. Una de ellas se lleva a cabo en Churchill Downs, en los Estados Unidos; la otra, en Tokio, Japón.

Kentucky Derby: El Cattleya Stakes tendrá a 16 participantes

La Cattleya Stakes es la primera carrera puntuable del Japan Road to the Kentucky Derby, otorgando puntos a los cinco primeros clasificados en la escala 10-5-3-2-1. Esta carrera de dos años se disputa en la milla métrica de una vuelta en la pista de tierra de Tokio. Generalmente disputada a finales de noviembre, la Cattleya se ha convertido en una cita obligada el sábado anterior al Día de la Copa de Japón.

Kentucky Derby: El Jockey Club Stakes G2 en la Ruta a Las Rosas

Una de las tres carreras preparatorias para el Derby de Kentucky que se llevan a cabo en Churchill Downs, la histórica Kentucky Jockey Club Stakes (G2) ofrece a los jóvenes prometedores la oportunidad de adquirir experiencia en carreras en la pista anfitriona del Derby.

Ese es solo uno de los beneficios disponibles para los jóvenes corredores que participan en esta carrera de 1.700 metros, que se celebra cada año el sábado después del Día de Acción de Gracias. El Kentucky Jockey Club también ofrece una generosa bolsa de $400,000 y 10 puntos de clasificación para el Derby de Kentucky al ganador, lo que la convierte en un objetivo lucrativo para los jóvenes de madurez tardía con la vista puesta en los clásicos de primavera.

Este año el Kentucky Jockey Club Stakes (G2) tendrá en su nómina a la vedette Further Ardo del Spendthrift Farm's, que realizó un debut espectacular de 20 cuerpos en Keeneland. El hijo de Gun Runner obtuvo una cifra de velocidad Equibase de 114.