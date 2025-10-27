¡Hijo de gato, caza un Kentucky Derby! Hijo del entrenador de Sovereignty sigue la misma ruta al Derby de Las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el mítico hipódromo de las dos chimeneas, Churchill Downs, sirvió de antesala para una de las clasificatorias en la ruta al Kentucky Derby. Precisamente escenario donde se va a disputar la edición 152 el próximo 2 de mayo.

En la jornada del sábado el potro de dos años Incredibolt consiguió su segunda victoria consecutiva y su primera de Grado, tras llevarse el Street Sense (G3), prueba que el pasado año la ganó Sovereignty, entrenador por William Mott, padre de Rilley Mott, quien entrena al hijo de Bolt d’Oro.

Kentucky Derby: Incredibolt suma sus primeros puntos a Las Rosas

Hace un año, el futuro ganador del Kentucky Derby (G1), Sovereignty, desató una remontada de último a primero para ganar el Street Sense (G3) de $200,000 en Churchill Downs. El domingo, día inaugural de la carrera de otoño de Churchill Downs, Incredibolt ganó el Street Sense de forma similar, remontando desde el último puesto para llevarse la clasificatoria de 1.700 metros para el Derby de Kentucky con una actuación espectacular.

Solo el tiempo dirá si puede emular a Sovereignty con un triunfo en la Carrera de las Rosas de 2026, pero el hijo de Bolt d'Oro parece tener un futuro brillante. Incredibolt, con la monta de Jaime Torres permitió que el caballo entrenado por Riley Mott se estableciera a 5 cuerpos del líder, mientras que Ganaas marcó parciales de :24.29, :48.83 y 1:13.40, presionado por el favorito Universe. En la recta final, Incredibolt se alejó de sus rivales para superar a Universe y prevalecer por 1 3/4 cuerpos en 1:44.67.

Incredibolt propiedad de Pin Oak Stud de Jim y Dana Bernhard y mejoró su récord a 3 actuaciones para 2 victorias con una ganancia de $196,181 para sus conexiones. También obtuvo 10 puntos en la serie Road to the Kentucky Derby. Los puntos se otorgaron en una escala de 10-5-3-2-1 a los cinco primeros clasificados., abonó en la taquilla $10.18 a ganador, $4.54 a placé y $3.34 a show.