El hipódromo de Churchill Down tendrá nuevas tribunas

El departamento de prensa de Churchill Downs Incorporated anunció un proyecto de expansión llamado Victory Run, una nueva y emocionante estructura ubicada en la primera curva (después de la meta final) del hipódromo de Churchill Downs, entre el First Turn Club y la Skye Terrace. Victory Run reemplazará los palcos descubiertos a nivel del suelo y las anticuadas zonas de comedor con una nueva oferta de hospitalidad y asientos premium.

Churchill Downs: El Kentucky Derby de 2028 tendrá nuevas tribunas

Esta nueva estructura de cuatro pisos ofrece una variedad de experiencias de hospitalidad premium con impresionantes vistas a la meta del hipódromo. Además, incluirá suites privadas, comedor interior y exterior, y palcos cubiertos. El proyecto reemplazará aproximadamente 6400 asientos existentes con asientos premium para aproximadamente 7800 invitados.

A la espera de los incentivos que deben ser aprobados primero por la Ciudad de Louisville y luego por las agencias estatales correspondientes, incluyendo el Gabinete de Desarrollo Económico de Kentucky, Churchill Downs Incorporated (CDI) prevé que la construcción de Victory Run comenzará después del Derby de Kentucky de 2026 y finalizará para el Derby de Kentucky de 2028.

Churchill Downs Incorporated (CDI) planea ofrecer una experiencia de asientos mejorada provisionalmente en esta área, con asientos temporales y servicios mejorados para el Derby de Kentucky de 2027. CDI planea invertir entre $280 y $300 millones en el proyecto.

Bill Carstanjen, director ejecutivo de CDI. “Este proyecto mejorará considerablemente la experiencia de nuestros visitantes en una sección importante de nuestro hipódromo, a la vez que generará crecimiento y valor a largo plazo para nuestros accionistas”.