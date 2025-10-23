¡Entérate de los detalles! Paco López tiene varios compromisos de monta la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

Como es de conocimiento el jinete Paco López, está cumpliendo una sanción por seis meses impuesta por la HISA debido al incumplimiento de las normas sobre los ejemplares de carreras. Sin embargo, el jockey experimentado múltiple ganador de meeting y carreras clasificadas, a pesar de su sanción, podrá cumplir montar en Luisiana debido a demandas federales en curso contra el regulador nacional.

Paco López podrá monta en el hipódromo de Delta Downs

El jockey Paco López, ganador de 300 carreras en la temporada hasta la sanción impuesta, tiene un registro de cinco montas para la próxima semana en el hipódromo de Delta Downs, ubicado en Luisiana, según el portal web de Equibase. López, firmó cinco montas para la próxima semana. Lo que sería su primera participación desde que la Asociación de Integridad y Seguridad Hípica (HISA) anunció el 23 de septiembre su suspensión por seis meses.



Debido a demandas federales en curso, los hipódromos de Luisiana no están sujetos a la supervisión de HISA, lo que permite a López ser elegible para montar. El jueves López, llevará a Keith Bourgeois, Brett Brinkman y Jeff Delhomme el jueves 30 de octubre. El viernes estará sobre Rhum Saint Esprit y Konawa.

Recordamos, que la suspensión de HISA se deriva de un incidente ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Parx Racing, en el que López golpeó a su cabalgadura en la zona superior del cuello (ccara) después de la meta. Luego, el 17 de enero de 2025, fue suspendido dos años por infringir la Ley Nacional en un acto de ira. HISA y los representantes del Paco López acordaron que este podría volver a competir después de 45 días, pero permanecería en libertad condicional hasta enero de 2027, con la condición específica de que si presentaba un comportamiento similar dentro de los dos años posteriores al acuerdo, sería suspendido automáticamente durante seis meses.

Durante ese tiempo, fue registrado un total de 25 infracciones de fusta en ocho hipódromos diferentes por levantar la muñeca por encima del casco al golpear a un caballo. Aparte, según informe de la HISA, ningún otro jockey acumula más de dos infracciones en 2025 por golpear a un caballo con la muñeca por encima del casco.