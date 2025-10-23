¡Rompe el silencio! Umberto Rispoli jinete de Journalism habla después de ser bajado de la Classic

Suscríbete a nuestros canales

Después de una semana en la que se enteró inesperadamente de que José Luis Ortiz reemplazaba a Umberto Rispoli como jockey del caballo Journalism para la carrera 42 de la Breeders’ Cup Classic, el jinete internacional rompió su silencio y brindó declaraciones al sitio web Idol Horse, donde expresó sus más sinceros sentimientos sobre la decisión tomada por los propietarios del hijo de Curlin.

Breeders’ Cup: Umberto Rispoli ofrece declaraciones

Umberto Rispoli, quien ha sido el jinete oficial del ganador del Preakness Stakes (G1), Jim Dandy (G1) y Haskell Inv. (G1), rompió el silencio luego de conocer la noticia que fue sustituido por el jinete José Luis Ortiz, para conducir a Journalism en la Breeders’ Cup CLassic (G1), la próxima semana. Dicho sea de paso, que también fue anunciado que sería su última carrera para cumplir rol de semental la próxima temporada.

Rispoli, tras conocer la nefasta noticia indicó: "Se siente como se me hubieran dado un golpe al cuerpo". Sin embargo, no es novedad para él, ya que, en su pasantía por Hong Kong, pasó por un escenario similar. "Esa fue la parte más difícil, tener que decirle a mi esposa e hijos que no montaré el caballo", le dice Rispoli a Idol Horse. "Mis hijos lloraron durante dos horas. Simplemente me preguntaban '¿Por qué papá, por qué no montas el caballo?' Tenemos que mirar hacia adelante ahora y seguir adelante, no centrarnos en las cosas malas.

Umberto, con gran experiencia internacional está acostumbrado a estos desenlaces. “Algunos jinetes se acercaron y eso fue muy amable de su parte, levantarme la moral desde Australia hasta Estados Unidos y en todas partes diciéndome que mantuviera la cabeza en alto, que siguiera adelante, que siguiera adelante, y eso es lo que voy a hacer”.

“No puedo hacer mucho, tengo que aceptarlo”, dice. “No me gusta la decisión, pero tengo que aceptarla; es su decisión. Tengo una mentalidad fuerte, he recorrido un largo camino y con el tiempo he aprendido a reaccionar ante este momento. No es la primera vez que pierdo una carrera y probablemente no será la última”.

Umberto Rispoli, en conjunto con Journalism, llegó a ganar nueve de las diez carreras del potro, comenzando desde su tercer lugar en su debut en Santa Anita el 27 de octubre del año pasado. Caballo y jinete se deleitaron con triunfos sobresalientes en el Santa Anita Derby (G1), que despertó el anhelo de la Triple Corona; el Haskell Stakes (G1) en julio; su Preakness Stakes (G1), que le otorgó al italiano su carrera inicial en la Triple Corona, aunque provocó críticas; y el Los Alamitos Futurity (G2).

Recordamos, que Rispoli a pesar de los buenos momentos, hubo derrotas detrás de Sovereignty en el G1 Kentucky Derby y el G1 Belmont Stakes; estuvo la muy debatida victoria en Preakness en aquel tropiezo en la entrada a la recta final y la última vez cuando quedó segundo detrás de Fierceness en el G1 Pacific Classic en Del Mar. Quizás, esto fue el detonante para que la sociedad encabezada por el Eclipse Thoroughbreds, tomaran la decisión en cambiar de jinete y finalmente optaron por José Ortiz.