Último minuto: Este será el nuevo jinete que montará a Journalism para la Breeders' Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

Cuando faltan días para comenzar la Breeders’ Cup Championship en el óvalo Del Mar, este viernes 17 de conoció se conoció la noticia de último minuto que el jinete de origen italiano Umberto Rispoli no podrá montar al ejemplar Journalism para participar en la Breeders’ Cup Classic (G1).

Nuevo jinete: Journalism Breeders’ Cup Classic Del Mar

La información fue anunciada por Christina Blacker, ancla de Fanduel Racing TV quien, a través de un contacto con Aron Welliman propietario del Eclipse Thoroughbred Partners se confirmó que el nuevo jinete encargado de conducir al ganador de la edición 150 del Preakness Stakes (G1) será el boricua José Luis Ortíz.

Una vez conocida la noticia, la reportera del mencionado canal norteamericano Andie Biancone entrevistó al destacado jockey boricua para conocer sus impresiones.

“Para mi es una nueva noticia. Me siento muy contento con esta oportunidad por parte de los propietarios y del entrenador. Pienso que es un gran caballo y que está en buenas condiciones para la carrera”.

Sobre la posibilidad que el látigo Ortiz trabaje con Journalism en las semanas previas de la Breeders’ Cup Classic mencionó: “Bueno si y todo salió hoy mismo, así es que vamos hacer un plan. Espero conocer al ejemplar antes de la competencia".

Finalmente, Ortiz comenta que le gusta mucho al ejemplar Journalism por lo que tiene un gran corazón, tiene agallas y es un completo luchador en la pista.

Así es que tanto José Luis Ortiz como Journalism será la dupla perfecta para la venidera Breeders’ Cup Classic (G1), a disputarse o el día 31 de octubre o el día 1ro de noviembre en la pista de California.

Sin embargo, este mismo viernes en horas de la mañana, el pupilo de Michael McCarthy estuvo presente en las instalaciones del Santa Anita Park para su ejercicio previo a la Breeders' Cup Classic y el resultado fue totalmente encendido al marcar 59''20 para 1.000 metros.