Journalism confirmado para el clásico del Pacifico el sábado en Del Mar

Lo que promete ser la carrera del año en la costa del Pacifico con la presencia confirmada del ganador del Preakness Stakes (G1) y el Haskell S. (G1), Journalism así lo aseveró el propietario principal Aron Wellman, del Eclipse Thoroughbred Partners, este fin de semana cuando el hijo de Curlin, realizó su ejercicio en la pista principal de Del Mar.

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo la edición 34 de la Pacific Classic (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, en distancia de dos mil metros en la pista de arena del hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego California, con la presencia de Journalism, ganador del Preakness Stakes (G) y Haskell Inv. S. (G1).

La mañana del sábado el entrenado de Michael McCarthy, detuvo el reloj en 60 segundos, con el mando de su jinete habitual Umberto Rispoli. El ejercicio clasificado como el 43 más veloz de 94 que lo hicieron en la mañana de ejercicios para la distancia, fue el más largo de sus tres ejercicios en Del Mar este mes y lo hizo en compañía del castrado de 5 años Phosphorescence.

Entre sus fuertes rivales, está el campeón de tres años ganador del Premio Eclipse, Fierceness, que realizó un briseo de 800 metros, donde registró un tiempo de 47.42 segundos, el cuarto más rápido de 94 en esa distancia. En su última carrera, quedó quinto en el Whitney (G1) recorriendo 1.800 metros en la pista principal de Saratoga el 2 de agosto con el entrenador Todd Pletcher.

Las probables nominaciones para el Clásico del Pacífico siguen Nysos, Mirahmadi, Midnight Mammoth y Tarantino. También figuran en la lista de nominados Indispensable, de John Sadler, Ultimate Gamble, de Mark Glatt, y Lure Him In, del establo de Sam Wilensky.

Baeza, subcampeón del Jim Dandy (G2) y tercero en el Kentucky Derby y el Belmont Stakes, también figura en la lista de nominados. Pero a menos que el entrenador John Shirreffs cambie de opinión, se espera que el potro espere y corra en el Pennsylvania Derby (G1) en Parx el 20 de septiembre.

Las inscripciones para el Clásico del Pacífico se sortearán el martes 26 de agosto. Atentos a las notas de redacción.