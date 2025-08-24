Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 24-08-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto se realizó la penúltima jornada al cierre del segundo meeting de la presente temporada 2025, con el desarrollo de la jornada de carreras número 32 en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 competencias, entre ellas los siete clásicos la Gala Hípica de Caracas.

Ganadores: 5y6 nacional La Rinconada Destacados

Los ejemplares ganadores de las carreras de grado de la Gala Hípica fueron: La Brown Sugar (número 3 en la gualdrapa) en el XV Clásico Internacional "Sprinters (Yeguas)" (G2); luego el castaño importado Special Element (Usa) (número 2 en la gualdrapa) en el XX "Copa Invitacional del Caribe"(GI).

El castaño Parrillero (número 8 en la gualdrapa) en el LXXXV Clásico Internacional "Sprinters" (GI); la yegua Fast Sensations (número 2 en la gualdrapa) en el XX Clásico Internacional Cruz Ávila (G1).

La dosañera Bella del Cielo (número 4 en la gualdrapa) en el IV Clásico "Julián Abdala" (G3); el potro Star White (número 11 en la gualdrapa) en el XXXVIII Clásico "Gradisco" (G2). y el VI Clásico Internacional "Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela" (G1)

El jinete más destacado de la jornada dominical fue Jaime "El General" Lugo con 3 victorias: Brown Sugar, Fast Sensations y Star White, mientras que el entrenador más destacado y que asegura su primera estadística de entrenadores del segundo meeting fue para Carlos Luis Uzcátegui también con 3 lauros: Special Element (Usa), Star White (Usa) y la más importante de la tarde Padel.

18 jornada de récord: La Rinconada Gala Hípica

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 nacional para esta reunión 32 fue de Bs.132.464.950,00, una cifra récord por décima octava semana consecutiva, de los cuales, Bs.71.531.073,00 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 18.545.093,00.

Estos fueron los resultados de las 12 competencias en el óvalo de Coche:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sweet Charming (2) 51.5 Franklin Puello Jr. 149,44 2 Gattaca (1) 50 O. Medina - 3 Jenifer Daniela (7) 53 L. Mejías - 4 Gran Feronia (3) 53 J.A. Rivero - 5 Rosa Negra (4) 50 W. Véliz -

Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 149,44. Placé: 75,02 y 81,71. Exacta: 325,63. Trifecta: 317,76. Superfecta: 923,60.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 102.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gold Water (3) 54.5 Aldry Siso 922,88 2 Dumpling (2) 50 Y. Caguado - 3 Premiado (4) 51.5 J. Moncada - 4 Towe Star (5) 56 O. Medina - 5 Mateo Of Boston (8) 51.5 A. Ybarra -

Entrenador: Ademar Rodríguez Piñango. Ganador: 922,88. Place: 132,03. Exacta: 6.882,55. Trifecta: 10.342,41. Superfecta: Sin Acierto.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Above The Sky (Usa) (1) 56 Francisco Quevedo 1.272,58 2 Reina de Copas (6) 52.5 D. Acosta - 3 Luna Dulce (3) 51 Luna Dulce - 4 Princesa Fina (7) 53 J. Lugo - 5 Princesa Julie (2) 53 K. perfecto -

Entrenador: Antonio Sebastián Martínez. Ganador: 1.272,58. Placés: 173,76 y 163,90. Exacta: 4.766,81. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Coquette Parts (10) 51.5 Franklin Puello Jr. 376,67 2 Nostra Vittoria (9) 51.5 D. Dellan - 3 Money Wise (2) 51 O. Medina - 4 Wyoming Girl (3) 51 J. Adames - 5 Queen Greisa (6) 55.5 Y. Caguado -

Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 376,67. Placés: 86,07 y 111,97. Exacta: 1.740,39. Trifecta: 2.615,01. Superfecta: Sin Acierto.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

XV CLÁSICO INTERNACIONAL "SPRINTERS (YEGUAS)" (G3)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Brown Sugar (3) 54 Jaime Lugo 55,00 2 Clara Del Valle (7) 55 Y. González - 3 Miss Emmy (4) 54 J. Aranguren - 4 Bella Catira (6) 53.5 W. Véliz - 5 La Super Kat (2) 55 F. Quevedo -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 55,00. Placés: 55,00 y 86,41. Exacta: 293,46. Trifecta: 4.233,32. Superfecta: 4.168,84.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97.1

XX "COPA INVITACIONAL DEL CARIBE" (G1)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Special Element (Usa) (2) 58 Jhonathan Aray 67,25 2 Steady (Chi) (5) 54 J. Lugo - 3 Colossus (6) 56 R. Capriles - 4 Señor Soñador (9) 54 F. Quevedo - 5 Ekati King (Usa) (8) 58 W. Véliz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 67,25. Placés: 66,99 y 241,78. Exacta: 295,59. Trifecta: 543,60. Superfecta: 648,45.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

LXXXV CLÁSICO INTERNACIONAL "SPRINTERS" (G1)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Parrillero (8) 55 José Alejandro Rivero 490,99 2 Dios Will (Usa) (2) 58 R. Capriles - 3 Gran Alabama (11) 55 J. Lugo Jr. - 4 Invader (1) 55 Y. González - 5 Perfect La Combee (Usa) (7) 58 J. Aray -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 490,99. Placés: 102,97 y 103,86. Exacta: 2.573,45. Trifecta: 15.397,49. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.324,25 y Pool de 4: 4.590,34.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.900 MTS - TPO: 121

XX CLÁSICO INTERNACIONAL "CRUZ DEL ÁVILA" (G1)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fast Sensations (2) 55 Jaime Lugo 57,18 2 She A Baddie (Usa) (6) 56 R. Capriles - 3 Nikitis (4) 56 J. Aray - 4 Mother Carmen (1) 54 L. Mejías - 5 Marakovits (10) 53 J. C. Rodríguez -

Entrenador: Carlos José Radelli. Ganador: 57,18. Placés: 75,32 y 89,01. Exacta: 320,64. Trifecta: 3.10,36. Superfecta: Sin Acierto. Doble Perfecta: Sin Acierto.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1

IV CLÁSICO "JULIAN ABDALA" (G3)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bella del Cielo (4) 53 Robert Capriles 70,15 2 The Exquisite Girl (Usa) (9) 54 L. Mejías - 3 Forever Beatriz (2) 53 Y. González - 4 Amor Platonico (Usa) (10) 54 J. Aray - 5 Priyanka (1) 53 A. Siso -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 70,15. Placés: 97,12 y 80,73. Exacta: 237,94. Trifecta: 3.293,74. Superfecta: 8.723,27.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.2

XXXVIII CLÁSICO "GRADISCO" (G2)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Star White (11) 53 Jaime Lugo 76,81 2 Zadkiel (4) 53 A. Siso - 3 Big Hurricane (Usa) (14) 56 F. Quevedo - 4 Rey De Corazones (10) 53 A. Finol - 5 Loom (2) 53 J. A Rivero -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 76,81. Placés: 72,37 y 102,16. Exacta: 174,06. Trifecta: 250,64. Superfecta: 2.272,73.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 128.1

VI CLÁSICO INTERNACIONAL "FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS HÍPICOS DE VENEZUELA" (G1)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Padel (2) 55 Jhonathan Aray 224,50 2 Toro Salvaje (Usa) (10) 58 F.Quevedo - 3 Astuto (1) 55 J. Lugo - 4 Vino Tinto (8) 54 J. Aranguren - 5 Catire Pedro (5) 55 M. Ibarra -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 224,50. Placés: 78,39 y 108,94. Exacta: 479,72. Trifecta: 1.699,07. Superfecta: 18.919,41.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 High Control (Usa) (4) 58 Larry Mejías 91,74 2 Eros (5) 54 J. Lugo Jr. - 3 King Julien (8) 55 J. A. Rivero - 4 Mr. Thunder (1) 54 R. Capriles - 5 Mufasa (2) 51 O. Medina -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 91,74. Placés: 77,87 y 201,75. Exacta: 751,76. Trifecta: 825,24. Superfecta: 4.105,60. Triple Apuesta: 460,59. Súper Pool de 4: 874,13. Doble Perfecta: 2.708,50. (8978) boletos con 6 pagan Bs. 7.889,06 c/u. (43936) tickets con 5 a Bs.417,87 c/u. Loto Hípico: 393,34.