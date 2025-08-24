En gran demostración Parrillero se impone en el Clásico de los Sprinters en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Gala Hípica de Caracas vibró con una de las carreras más esperadas de la jornada: el Clásico Sprinters (G1). Con 13 ejemplares en la línea de salida, la séptima competencia, primera válida para el 5y6, fue un verdadero espectáculo de velocidad y estrategia.

El más rápido: La Rinconada Parrillero

El protagonista indiscutible fue Parrillero, un castaño de cuatro años que demostró su ascenso en la élite hípica venezolana. Montado por el jinete José Alejandro Rivero y entrenado por Jefferson Rivas, el ejemplar del Stud 'La Familia' corrió cerca de los punteros, esperando el momento preciso para atacar.

En una carrera en la que el importado Dios Will (Usa) impuso un ritmo frenético con parciales de 23.4 y 47.3, Parrillero se mantuvo firme. En la recta final, el hijo de Pedro Caiman en Mama Chinca desató un remate demoledor. A pesar de que su jinete perdió el látigo en los últimos metros, Parrillero mantuvo el paso y cruzó la meta en primer lugar.

El tiempo final de la carrera fue de 73.1 segundos para los 1200 metros. Dios Will (Usa) se tuvo que conformar con la segunda posición, seguido de Gran Alabama, que también mostró un fuerte remate. Invader llegó en cuarto lugar, mientras que Perfect La Combee (Usa) cerró la pizarra, sin poder ser un rival de peso en esta ocasión.

Victorias: Selectiva La Rinconada Sprinters

Con esta emocionante victoria, Parrillero suma la sexta en 16 actuaciones, consolidándose como uno de los grandes exponentes de la velocidad en La Rinconada.