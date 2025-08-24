Entérate del ejemplar retirado de la reunión 32 en La Rinconada 24-08-2025

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 32 del segundo meeting de la temporada 2025, en el hipódromo La Rinconada será este domingo 24 de agosto del presente año, con una programación de doce carreras, que incluyen siete pruebas selectivas con motivo a la realización de la Gala Hípica de Caracas, y el juego del 5y6 nacional comenzará a jugar en la séptima carrera de la agenda dominical.

Datos hípicos: Retirados La Rinconada

Cada domingo por la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH por sus siglas), publica un listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que un ejemplar no podrá competir en la mencionada reunión del segundo meeting de la presente temporada 2025.

Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos caballos puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

El ejemplar retirado hasta el momento en la reunión 20 es:

12 carrera #3 Don Mario por Claudicación Miembros Anteriores.