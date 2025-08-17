5y6 nacional paga poco más de $3.000 a los cuadros con seis en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo el juego del 5y6 nacional volvió a hacer presencia en la jornada hípica que se corrió ene hipódromo La Rinconada en el marco de la reunión 31 del año y la fecha 17 del segundo meeting de la campaña 2025 que finalizará el próximo domingo 31 de agosto del año en curso.

Caballos ganadores del 5y6 en La Rinconada

La primera de las válidas del 5y6 nacional la ganó el ejemplar Paradigma con la monta del jockey experimentado Jaime Lugo y en entrenamiento de Rubén Lanz con un tiempo de 80’3 en 1.200 metros y un pago de 325,17 a ganador.

Luego en la segunda del 5y6 le tocó el turno de ganar al purasangre de cinco años, Manoepiedra con la monta del joven profesional Yoelbis González y el entrenamiento de Luis Peraza en un tiempo de 75 segundos para 1,200 metros con un dividendo de 91’15 a ganador.

Seguidamente, en la tercera válida le tocaría la oportunidad de ganar a la yegua Reina Nilsa del entrenador José Luis Balzán con la conducción del jockey profesional José Alejandro Rivero en crono de 67’4 para 1,100 metros y generó un pago de 972.38 a ganador y ser el mejor dividendo del 5y6 de la jornada.

Por su parte, en la cuarta válida la victoria le sería para la yegua Madame Walker del trainer Heli García Jr. con el jockey profesional Francisco Quevedo en un recorrido de 74 segundos para 1.100 metros.

Mientras en la quinta válida, el triunfo le tocaría al purasangre Macuto del entrenador Fernando Parilli Tota con el jockey Jaime Lugo, él único que pudo repetir dentro de las válidas con tiempo de 86’4 en 1.400 metros y pagó un dividendo de 123.92 a ganador.

Por último, en la sexta y última de las válidas, la victoria sería para The Fieldher Jr. presentado del entrenador Jefferson Rivas y la monta del aprendiz Winder Veliz con un tiempo de 81’1 en 1.300 metros con un dividendo de 96.23 a ganador.

Los cuadros con cinco caballos ganadores este domingo fueron un total de 2997 cuadros ganadores, los cuales cobraran un premio de Bs.5.719.51, mientras que los cuadros ganadores con los seis de la fama fueron un total de 156 y cada uno cobra un premio de Bs. 423.826.15, al cambio del Banco Central de Venezuela serían poco más de $3.000 oficiales.