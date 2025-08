Casi 110 millones de bolívares en el monto sellado del 5y6 nacional en la reunión 29

Suscríbete a nuestros canales

La recolección del monto sellado del juego del 5y6 nacional en la semana número 29 en el marco del segundo meeting del año, generó un aumentado en comparación con la semana 28 y se recolectó un total de 107 millones. 113.380.00 como monto absoluto del año hípico.

Monto sellado del 5y6 aumenta su récord semanal

La primera carrera de la tarde dominica la ganó el importado Toro Salvaje con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray y el entrenamiento de Gabriel Márquez con tiempo de 98’1 en 1.600 metros y un dividendo de 55.00 a ganador.

La segunda prueba fue conseguida por la criolla Bella Catira del trainer Carlos Uzcátegui y conducida por el aprendiz Winder Véliz con un tiempo oficial de 74’1 para genera un dividendo de 76.89 a ganador y 76.89 el place.

La tercera prueba de la tarde se la ganó el ejemplar maduro Stronger del entrenador Juan Carlos García con la monta del jockey profesional Larry Mejías para un tiempo de 67’1 en 1.100 metros con un pago de 126.65 a ganador y 70.87 el place.

La cuarta carrera fue ganada por el potro Gen del Sol del entrenador Jefferson Rivas y la monta del jockey José Alejandro Rivero con un tiempo oficial de 69’1 en 1.100 metros para generar un dividendo de 96.03 a ganador y 83.21 el place.

En la quinta carrera no válida se corrió la edición 22 del Clásico Simón Rodríguez GII, el cual se lo ganó la importada Fleet Street del trainer Carlos Uzcátegui y la conducción de Jhonathan Aray para un pago de 55.00 a ganador y un place de 61.71 con un tiempo de 72 flat en 1.200 metros.

Mientras en la sexta y última carrera no válida se disputó la quinta edición del Clásico My Own Business, donde la victoria la consiguió el potro Rockville, de la yunta Uzcátegui- Aray para un tiempo de 73’1 en 1.200 metros un dividendo de 204.28 a ganador y 63.63 el place.