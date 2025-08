MiLB: Eliézer Alfonzo Jr. no se rinde y trabaja duro por una oportunidad en Detroit (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Poco a poco, los aficionados al beisbol en Venezuela se han familiarizado con un nombre que ha dado bastante de qué hablar en nuestra pelota criolla: Eliézer Alfonzo Jr. El receptor tiene dos temporadas sensacionales en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en donde ha demostrado ser un pelotero de gran nivel.

Sin embargo, las cosas no han sido igual de positivas para el joven jugador en Estados Unidos. Allí, pertenece a los Tigres de Detroit, equipo con el que firmó en el año 2016. Aunque su ascenso venía siendo bueno, 2025 ha representado un año de muchísimas dificultades para el anzoatiguense.

En la presente temporada, Eliézer Alfonzo Jr. ha recibido pocas oportunidades entre las sucursales Doble A y Triple A de su equipo, lo que ha mermado sin producción. A pesar de todo, en una conversación exclusiva con Meridiano, el hijo del "Matatán" resaltó que no se rinde y trabaja duro para cambiar las cosas.

Año complicado para Eliézer Alfonzo Jr.

En lo que va de 2025, Eliézer Alfonzo Jr. solo acumula 46 juegos disputados, de los cuales 38 son en Doble A, y 8 en Triple A. En esa cantidad de compromisos, el venezolano batea para .211/.246/.283/.529, números que no ha podido mejorar principalmente por la poca continuidad que le han dado.

"Ha sido una temporada un poco difícil, de altos y bajos. No he podido tener mucha oportunidad de juego, pero trato de seguir enfocado y seguir preparándome día a día", comentó el joven receptor que, actualmente, está con los Erie SeaWolves, filial Doble A de Detroit.

Pero a pesar de lo complicada que ha sido su situación, el criollo no para de trabajar arduamente para que las oportunidades para él aumenten. "Sigo trabajando mi gimnasio, la defensa y el bateo, para mantenerme lo mejor posible y ver qué puede pasar de aquí a final de temporada", explicó.

Además, Eliézer Alfonzo Jr. reveló que ha tratado de mejorar un aspecto específico de su juego, que podría traerle muchos beneficios tanto en Estados Unidos como en la LVBP. "He tratado de seguir mejorando mi defensa, especialmente en los tiros a segunda base. Este año implementé una nueva técnica que venía trabajando desde el año pasado en Valencia con Clemente Álvarez. La he seguido trabajando acá y creo que me he sentido mejor y que me ha funcionado", concluyó.