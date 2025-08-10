Casi 5 mil dólares abonaron los seis aciertos del 5y6 de La Rinconada para este domingo 10-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de doce carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró la reunión 30 de la temporada este domingo 10 de agosto del 2025. Donde el juego del 5y6 de La Rinconada sobrepasó los 100 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 108.764.220,00 de los cuales Bs. 15.226.990,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 58.732.678,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Luna Llena (número 5), con un dividendo de Bs.165,18 a ganador y Bs. 129,90 a placé. Montó Arnaldo Chirinos en yunta con Rafael Alemán Jr, en tiempo para 1.100 metros de 67”2.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para NAvegante (número 7) con la monta de José Gilberto Hernández; fue ensillada por José Sánchez, y corrió para los colores del stud “Aptitud” y dejó crono de 82”1 para 1.300 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Kiss Cocoa (número 1) con el jinete Wilder Véliz, quien recibió las instrucciones de Miguel Cortez, para ganar en crono de 70”3 para 1.100 metros.

En la cuarta válida del 5y6, décima carrera, el triunfo fue para Sweet Genesis (número 2) con la monta de Alvaro Finol en yunta con Alain Casanova. El consentido del stud “Regalado-Casanova y Moreno” que abonó Bs. 1.783,66 y agenció crono de 83”3 para 1.300 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Furetto (número 9) se alzó con la victoria con la monta de Leomar Sangronis en yunta con Fernando Parilli. El consentido del stud “Linda Abril” abonó Bs. 745,06.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Mia Ragazza (número 6) con la monta de Franklin Puello Jr., para el entrenador Ricardo D’Angelo.

Capture TV

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 2.464, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs.6.117,98. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 91 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.638.961,28