Casi 110 millones el monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 10-8-2025

Este domingo 10 de agosto, se disputa la reunión 30 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 12 carreras, sin pruebas selectivas, pero con un 5y6 nacional que promete con un super acumulado de $1.250.000 para el afortunado ganador que acierte los seis ganadores únicos.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para First Time (número 7) con la monta de Jaime Lugo y la preparación de Juan Carlos García, que dejó en la taquilla Bs. 68.32 a ganador. En la segunda carrera triunfó Anabella (numero 7) que devolvió en la taquilla Bs. 61,28 con la monta de Robert Capriles y el ensillaje de Ramón García Mosquera.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Majestuosa (número 6) con la monta de Jaime Lugo, y el entrenamiento de Ricardo D’Angelo, en la taquilla dejó Bs. 140.26.

En la cuarta la victoria le correspondió a Rey Enigma (número 1) bajo la presentación de Fernando Parilli hijo y condución de Jaime Lugo Jr., con un pagó de 107,07 a ganador. En la quinta carrera no válida para el 5y6 nacional, el triunfo le correspondió a Aptitup (número 7) que sorprende en la taquilla con pago de Bs. 194,29.

En la última carrera no válida el triunfo fue para el ejemplar británico Dwtnmadde Brown (número 8), que lucio con la monta de Wilder Véliz y la presentación de Gabriel Márquez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.108.764.220,00 de los cuales, Bs.15.226.990,80 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.58.732.678,80.

Capture TV

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, Luna Llena, que abonó Bs. 165,18 por ganador.