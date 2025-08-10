Leonel Reyes Ramos mete batacazo de $56 a ganador en un Stakes por $75.000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Gulfstream Park celebró una cartelera de once competencias, donde incluyó el Sharp Susan Stakes para hembras de dos años, en la cual el jinete criollo Leonel Reyes Ramos sorprendió en la taquilla con pago de $56 a ganador, sobre la ganadora de la prueba Willow Case.

Leonel Reyes Ramos sorprende en el Sharp Susan Stakes

La octava carrera de la jornada sabatina en el hipódromo de Gulfstream Park fue reservada para el Sharp Susan Stakes, valorada en $75.000, para hembras juveniles de dos años en distancia de 1.200 metros. Willow Case, con la monta del venezolano Leonel Reyes Ramos, para el también entrenador venezolano Ramón Mingot, se adjudicó el triunfo, lo que significó una sorpresa para los apostadores en la taquilla tras arrojar $56 a ganador, $15.20 a placé y $7.40 a show.

Willow Case, con la monta de Leonel Reyes, salió controlada desde la partida desde una cuarta posición, mientras que Evolution marcara el ritmo de carrera en una pista enlodada. Al promediar la mitad de la carrera con parciales de 22” y 46”3, Willow Case comenzó su avance estimulado por Reyes Ramos por líneas externas.

Al entrar al derecho, Reyes Ramos con Willow Case daban alcance a la puntera para tomar el control de la prueba, y dejar Split final de 58”1 y colocar un margen de tres cuerpos sobre la favorita Tessellate, que avanzó en los finales para ocupar el segundo lugar. La ganadora agenció un crono de 71”3 para 1.200 metros.

Willow Case es una hija de Neolithic en Pillow Case por Drosselmeyer, que sumó la segunda victoria consecutiva y primera selectiva en tres salidas en pruebas públicas. La presentada por Ramón Minguet y conducida por Leonel Ramos, yunta venezolana, corrió para los colores de Amanda Hernández, y colocó su récord en el bando de $86.300 en producción.

Para Leonel Ramos, esta fue su quinta selectiva de la temporada, igualando su mejor marca establecida en el 2019. Ramón Minguet, por su parte, fue su cuarto stakes de por vida en Estados Unidos.